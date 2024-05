Los vecinos cumplen 129 semanas de protestas para tener urgencias a la espera de una reunión con Caamaño

En la jornada en la que se celebraba el Día Mundial del Médico de Familia, la concentración de todos los domingos en Moaña, ante la Casa do Mar, para reclamar el regreso de las urgencias y que se cubran las vacantes médicas del centro de salud, cobró, si cabe, más fuerza. Con la de ayer, los vecinos cumplieron 129 semanas consecutivas de concentraciones, todas a las 11:30 horas, casi convocados por las campanadas de la iglesia, con las puertas de la Casa do Mar cerradas un domingo más y las urgencias centralizadas en Cangas, en donde permanecen desde la pandemia del COVID de 2020. La alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade de Moaña, Leticia Santos, volvió nuevamente a ponerse al frente, de la concentración, acompañada por el portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública de Moaña, Gabriel Ferral, para reclamar el regreso de estas urgencias que salvo que el nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dé un giro en la política seguida en el último mandato, seguirán en Cangas y sólo volverán cuando concluyan las obras del nuevo centro de salud que la consellería ejecuta en los terrenos de Sisalde. La obra se adjudicó a principios del año pasado y los trabajados comenzaron en julio con la meta de que concluyeran a finales de este año, cumpliendo con el plazo de adjudicación del contrato a Copasa, de 1 año y 3 meses.

Sin embargo, la consellería admite que la obra va con retraso debido a los problemas que se encontraron en la cimentación, que atribuyen a “condicións inesperadas no terreno” y confirma que está ejecutada en torno al 12% de la obra. Está construido el semisótano y se sigue avanzando en la ejecución de la estructura. La alcaldesa asegura que a simple vista ya se ve que la obra va con retraso y lamenta que la consellería se había comprometido a cumplir los plazos “pero ya vemos que será imposible”.

Obras de construcción del centro de salud de Moaña en Sisalde. / Cedida Sanidade

En la concentración, Santos recordó que estaban allí también para reclamar la cobertura de todas las vacantes de médicos y médicas de familia “que nos dejan a las personas con dificultades para tener asignado un médico”. Criticó que las plazas permanecen vacantes durante años en una situación que volvió a calificar de “insólita” y dijo que si les contaran hace cuatro años que esto iba a ser así “diríamos que sería imposible. En aquellos tiempos de la pandemia en los que decían que iban a sacar lo mejor de la humanidad, lo que vemos es que la Consellería de Sanidade ha sacado lo peor y que en lugar de primar el esfuerzo de los profesionales, cada vez tienen menos recursos y son más precarios”.

Pacientes penalizados

También dijo que los pacientes, que respondieron bien en la pandemia limitando lo máximo posible la asistencia a los centros de salud, en lugar de ser premiados con una mejor atención primaria, al final son penalizados y en especial la villa de Moaña que perdió su servicio de urgencias médicas y se dejaron de cubrir vacantes porque dicen que no hay médicos: “Cada vez hay más vacantes cuando se ofertan a los estudiantes . Ni siquiera quieren estudiar para atención primaria debido a la precariedad que les espera después de estudiar Medicina. El premio que le dan a las personas que estudien para la atención primaria, es la precariedad”. También es la precariedad, añadió Leticia Santos, en la que están los pacientes que para una cita de atención primaria básica que antes llevaba dos o tres días máximo, está en una media de 15. Insistió en que la realidad es “cruda” y si no se sale a defender la sanidad pública “no van a parar de crecer los seguros médicos privados. Es lo que está pasando en estos cuatro años desde la pandemia, con menos recursos a la atención primaria en la sanidad pública y más seguros médicos privados”. ¿Y quién no pueda pagarlo qué va a hacer?, se pregunta la regidora que convidó a los vecinos a volver la próxima semana salvo que el conselleiro Gómez Caamaño reciba a la Mesa Local da Sanidad de Moaña y dé respuesta a las solicitudes “que tuvieron tiempo suficiente de escuchar y de resolver”.

Por su parte, Gabriel Ferral reconoció que no había más novedad que esperar a que el nuevo conselleiro tenga la voluntad de recibir a los vecinos de Moaña. Pidió que se reclame en la calle porque no hay buena atención y puso el ejemplo de que se envíe a los pacientes a Cangas para después volver a Moaña y que pongan para al cita tardando 15 días.

Semana crucial en las ambulancias del 061

La alcaldesa insistió que con las concentraciones, Moaña aporta su “grano de arena” para que la sanidad pública se blinde. Volvió a reclamar el refuerzo de las ambulancias del 061 con otra más para O Morrazo, ya que el desplazamiento al PAC de Cangas conlleva unos tiempos de respuesta superiores con respecto a tener las urgencias en Moaña. Mostró igualmente su apoyo al personal sanitario de las ambulancias que pasa por una situación complicada después de que la concesionaria resultara quebrada y haya sido intervenida por la Xunta. Con respecto a la situacioón de las ambulancias del 061 en el área de Vigo, Cangas y Moaña, la Xunta anunció que esta misma semana, antes del miércoles, estaría adjudicado el contrato de emergencia del servicio a una nueva empresa, que estaría operativa desde el 1 de junio por un plazo de 6 meses prorrogables por otros 3. Mientras tanto se van a contratar a tres profesionales de Tragsa para hacerse cargo del servicio y que los trabajadores tengan un interlocutor a quien dirigirse para resolver cuestiones logísticas del día a día en el trabajo.

