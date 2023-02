Colocan carteles contra las dependencias policiales, sin acceso para discapacitados ni vestuarios para mujeres

Las quejas por las malas condiciones de las dependencias de la Policía Local de Bueu van a más, después de que en enero pasado saltaran las primeras críticas. Ayer, varias zonas del casco urbano aparecieron con carteles, realizados en cartón, colgados en farolas y señales, para denunciar la carencia de vestuarios para mujeres, la falta de accesibilidad para las personas discapacitadas ya que las dependencias están en una primera planta a la que se sube solo por unas escaleras, o la falta de instalaciones adecuadas en general. Todos los carteles acaban con el hashtag de almohadilla “Vergoña de concello”.

“Discriminades as persoas con discapacidade privándolles o acceso as dependencias policiais?”, “Promovedes plans para a igualdade e discriminades as mulleres na Policía Local?” , “Policías Locais sen instalacións axeitadas nin medios técnicos. Cando ides invertir en seguridade?” o “Hasta cando hai que tolerar este pasotismo pola seguridade de Bueu?” , son algunas de las preguntas en los carteles respecto a una situación que ya está en manos del sindicato CSIF.

Fuentes consultadas apuntan a que las personas con problemas de movilidad no pueden acudir a las dependencias por el problema de las escaleras y muchas han tenido que ser atendidas por los agentes en la calle. Tampoco conciben que siga existiendo un solo vestuario, que tienen que compartir hombres y mujeres, cuando desde hace tres años trabaja una policía que se convirtió en la primera mujer con plaza en Bueu y ahora se va a incorporar una segunda. Se trata de una agente que acaba de graduarse en la Academia Galega de Seguridad y que está previsto que tome posesión el lunes con otros dos compañeros más de esa última remesa de alumnos de la AGASP.

Los vestuarios no son un capricho en la Policía Local, ya que los agentes visten uniforme y, tras una jornada de trabajo, suelen necesitar hacer uso de la ducha para cambiarse de ropa. La alternativa que tiene la única mujer policía hasta ahora de Bueu es un baño en el exterior de las dependencias, pero sin ducha, que comparte como almacén con el servicio de limpieza y que no reúne las mínimas condiciones.

El alcalde intentará agilizar la obra

El jefe de la Policía Local de Bueu tenía conocimiento ayer de la aparición de estos carteles, pero señala que se trata de un tema político y sindical. Sí se manifiesta el alcalde, Félix Juncal, quien asegura que la obra de reforma de los vestuarios y baños, para diferenciar los de hombres y mujeres, estaba ya encargada a una empresa y la idea era que acabara antes de final de año, pero los trabajos los ha retrasado.

Señala que la empresa se comprometió a iniciarlos ahora, tras el Entroido, y que por otra parte, a través de la Policía y de la concejala de Personal, Silvia Carballo, se está gestionando también la renovación del mobiliario y equipamiento (sillas, mesas y armarios).Añade que si la empresa no empieza el trabajo, buscarán otra. Atribuye la cartelería a una reacción y preocupación política por parte de unas personas con cierto nerviosismo ante los próximos resultados electorales y el impulso sin parangón del Concello.