Últimas noticias hoy en directo de O Morrazo

Cangas xa ten premiados na Festa da Cultura

Cangas celebra hoxe a súa tradicional Festa da Cultura, que terá lugar no Auditorio Municipal “Xosé Manuel Pazos Varela”e onde se entregan os premios Ignacio Cerviño á Recuperación e/o promoción do patrimonio, Xohán de Cangas á Creación Artística e/o Literaria, e Xohán de Cangas ó Labor Cultural. O primeiro dos galardóns recaeu no profesor e investigador José Moreira Pumar, o segundo foi para a artesán textil, a tecelá Sandra Bastón Cadabón, e o terceiro para a Asociación de Jazz de Cangas coma protagonista.