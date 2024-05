Liméns y Viñó, alertados por las consecuencias negativas que pueden traer los aparcamientos

La solución que puso en marcha el gobierno local para rebajar la tensión del tráfico en la zona de playas y rebajar las quejas vecinales por los aparcamientos inadecuados encima de la propia vía o impidiendo salir a los residentes de sus casas, parece que no gusta a los colectivos vecinales de la parroquia de O Hío. La asociación de Liméns se mostró totalmente en contra de lo que denomina”marcoaparcamientos” por lo que denomina el efecto llamada que provocará caos en la salida de estos aparcamientos que en fincas particulares quiere crear el Concello de Cangas y que serán gratuitos. Este colectivo por mucho y el de Viñó, por poco. Porque su presidenta, Esperanza Veiga está preocupada por el gasto que supondrá para el Concello acondicionar las fincas, además de asegurar que estos parkings no tendría mucha capacidad, por lo que el problema continuaría, con gente aparcando en la carretera e invadiendo los caminos. Ella considera que no es bueno incentivar aparcamientos disuasorios en zona de playas, que tendría que situarse mucho más lejos para ser efectivos, incluso que el Concello cobrara. También habla de que no habrá Policía Local para multar ni funcionará la grúa. Ambas cosas garantizadas al término de la Junta Local de Seguridad.

Reunión de vecinos con el gobierno el verano pasado | //S.Á. / Juan Calvo

El presidente de la Asociación de Vecinos de Liméns, José Figueroa Piñeiro, asegura que la finca que fue a visitar ayer por la tarde la concejala de Obras y Servicios, la socialista, Iria Malvido, no se puede comparar a los “leiraparkings”, donde cobran 3 euros, porque tiene mucha más capacidad de acogida. Asegura que los aparcamientos que prepara el Concello van a suponer un problema grave de tráfico para los vecinos, por no disponer de vías ajustadas de entrada y salida. La mencionada asociación considera que se deben valora los pros y los contra de la decisión municipal, para lo que solicita una reunión con la concejala responsable. “A asociación non se opón, pero necesita información”, recuerda. Señala que además de todos los coches, caravanas, autobuses y demás vehículos que pueden estacionar en los aparcamientos en f incas acondicionadas por el Concello, se suma todo lo que llega de Nerga y Donón, que ahora mismo bajan por A Bouza da Laxe, llegando al Frondoal y taponando toda la salida.

Hay ya fijada una reunión con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, con todos los colectivos de O Hío, que para el presidente de Liméns, José Figueroa es el jueves, mientras que para la presidenta del colectivo vecinal del Viñó es el miércoles de la próxima semana. Hay que recordar que la concejala Iria Malvido, además de ser concejala de Obras y Servicios lo es también de Mobilidade, de ahí que tenga competencias en esta materia, así como también la concejala socialista Pilar Nogueira, que es la delegada de Policía Local y Tráfico.

