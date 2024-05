Cultura sí tenía prevista la actuación de corales locales en el festival en el que no estuvo Queixumes de O Hío

Hay que intentar aclarar bien la no presencia de la coral Queixumes en el festival de corales que se celebró el viernes en el Auditorio Municipal de Cangas “Xosé Manuel Pazos Varela”. La masa coral de O Hío asegura que la Concejalía de Cultura de Cangas, que dirige la edil Aurora Prieto, le aseguró que sí estaba prevista su actuación en el citado festival que se celebraba con motivo del Día das Letras Galegas, junto otras agrupaciones corales del municipio. En este concierto, en cuyo cartel figura como organizador el Concello de Cangas, participaron el coro Gestus Vocalis, la coral polifónica Areas Gordas, el coro María Soliña y la Coral Polifónica Lestonnac-Coro de Cela. Contrasta el hecho que desde la Concejalía de Cultura se ofreciera una información y el cartel con la programación la desmontara. Además, el departamento que dirige la edil Aurora Prieto acostumbra a priorizar siempre las actuaciones de los grupos y corales de Cangas en todo aquello que organiza.

La situación fue bastante desagradable porque hubo muchas personas que preguntaron a los propios componentes de la coral a qué se debía que no estuvieran el viernes en el Auditorio de Cangas. De ahí que Queixumes se viera obligada a sacar un comunicado para aclarar la cuestión y para volver a ponerse a disposición de seguir trabajando y ”aportar o noso gran de area a prol da cultura do noso pobo”.

La concejala de Cultura de Cangas, Aurora Prieto, aclara que su departamento no gestionó directamente la organización del citado evento, ni tampoco el Auditorio Municipal. Asegura la edil que cuando el director del Auditorio Municipal, Juanjo Pérez, estaba elaborando el cartel, el encargado del festival le comunicó que la coral Queixumes de O Hío no estaba activa desde hace tiempo. Fue entonces cuando no se incluyó en el programa. El error del encargado del festival supuso el malestar de todos, de la Concejalía de Cultura, del director del Auditorio Municipal y de la propia coral Queixumes de O Hío. Aurora Prieto pidió disculpas a la coral.