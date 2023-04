El arte de las escrituras asiáticas

Los pequeños de Moaña participaron esta semana, en la Casa da Mocidade, en un taller de escritura china y japonesa. Aprendieron uno de los rasgos distintivos más populares de la cultura de estos países asiáticos y comprobaron las enormes diferencias con respecto al alfabeto occidental.

Poca agilidad en la procesión ante la amenaza de lluvia

La imagen de la Virgen de los Dolores recorrió Cangas este viernes. Sin embargo, la procesión se vio frustrada por la lluvia. Entre los fieles que acudieron a presenciar el recorrido no eran pocos los que lamentaban una “falta de agilidad” a la hora de iniciar la procesión tras la misa. Y es que la comitiva no partió hasta las nueve de la noche. No estaría de más un poco de prisa cuando la amenaza de lluvia estaba rondando desde que comenzó el día. Esperemos que se cumplan las previsiones y el buen tiempo acompañe durante toda la Semana Santa, para que se puedan celebrar sin percances el resto de las procesiones que siempre atraen a miles de personas a Cangas.

Vuelve la vida a las segundas residencias

Inmersos ya en la Semana Santa, muchas casas de O Morrazo vuelven a abrir sus persianas. Se trata de las segundas residencias que tienen las personas que viven en ciudades de otras partes de España. En resumen, que ya vuelven los madrileños a la comarca. Parece, además, que tendrán tiempo de estrenar las playas y aprovechar el reciente cambio de hora, que nos permite volver a gozar de largas tardes.