El gobierno cangués sigue sin atender las peticiones de la Valedora do Pobo

La Valedora do Pobo de Galicia, María Dolores Fernández Galiño, comunica al líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo, que el Concello aún no remitió ninguna información en relación a la queja presentada. En el mes de enero, la Valedora do Pobo se puso en contacto con el Concello de Cangas para recomendar a la secretaria municipal que informara sobre qué órgano tiene las competencias para aprobar los proyectos del Plan Concellos, bien el pleno o bien la junta de gobierno, con lo hizo. La secretaria del Concello se había negado en dos ocasiones a informar sobre esta cuestión.

Ante la postura del Concello de Cangas, la Valedora do Pobo recuerda al Concello su deber de colaborar al rápido esclarecimiento de la situación y que en el caso de persistir esta situación procederá a realizar una advertencia sobre las consecuencias legales. También el PSOE llevó a esta cuestión a la Valedora do Pobo, así como el salario que percibe la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas. Lo socialistas también sigue esperando respuesta. La Valedora do Pobo también recordó en este caso al Concello la obligación que tiene de informar a sus reclamaciones.