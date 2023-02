La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Promoción do Emprego e da Igualdade, premió un diseño del IES Illa de Ons dentro de su concurso para el diseño de carteles con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. El certamen cuenta con tres categorías, en función de la edad del alumnado, y el instituto bueués recibió el segundo premio en la modalidad reservada para los cursos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO con un trabajo bajo el lema “Pero se xa hai igualdade”.

La primera categoría estaba dirigida al alumnado de infantil y a los cuatro primeros cursos de educación Primaria; la segunda era para 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO y educación especial; y la tercera abarcaba a 3º y 4º de ESO, bachillerato, FP básica y ciclos de grado medio y superior. El trabajo del alumnado del IES Illa de Ons recibió el premio en su categoría con una potente imagen y con una conversación a través de un hilo de Whatsapp que comienza con una pregunta exclamación que dice “Pero que máis queredes, se xa hai igualdade”. La respuesta a través de seis mensaje consecutivos inapelables: “Cobrar os memos soldos por facer o mesmo traballo”, “Vivir coa mesma liberdade que os homes, sen medo a que me agredan ou violen, por exemplo”; “Que non xulguen constantemente o meu físico polo feito de ser muller”; “Ter as mesmas oportunidades laboráis para acceder a calquera profesión”, “Que non se asocien os coidados da familia ou do fogar soamente ás mulleres” y “Poder practicar deporte sen estar baixo unha mirada sexualizada”.

Una conversación que revela la falsedad de que existe igualdad para que en realidad “todo siga igual, cando os datos e calquera estatística oficial indican que queda moito por facer”.

El concurso de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade es fomentar la promoción de la igualdad dentro de los centros educativos gallegos a través de una acción que visibilice la contribución de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad, que promueva la reflexión sobre los estereotipos de género que todavía existen en la sociedad, las causas y el origen de la discriminación de género y el camino que las mujeres tuvieron que recorrer para que se reconociesen sus derechos. Los carteles premiados en este certamen podrán ser usados ahora por la Xunta de Galicia dentro de los actos de conmemoración del 8-M y para otras acciones de sensibilización y promoción de la igualdad.