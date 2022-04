Bueu aprueba un presupuesto “récord” pese al reparo de Intervención por el fuerte gasto en personal

El pleno de Bueu aprobó ayer unos presupuestos de “récord”, los primeros en su historia que rozan los 7 millones de euros. Una aprobación que fue posible con los votos a favor de los dos grupos políticos que integran el gobierno local –BNG y ACB– y con la abstención del PP, mientras que el PSOE estuvo ausente. Esta vez no ha sido necesario esperar casi hasta fin de año para que el documento económico llegase al plenario y desde el gobierno local cumplieron con la palabra dada en el debate de los anteriores presupuestos, razón por la que desde el PP felicitaron al vicealcalde y edil de Facenda, Julio Villanueva. La aprobación del documento fue también posible porque el acuerdo incluye levantar el reparo suspensivo del interventor municipal, que advierte que el gasto en materia de personal supera el techo del 2% fijado en los presupuestos generales del Estado.

El capítulo de ingresos y gastos este año se presenta equilibrado, con una previsión de 6.950.000 euros. Destaca el aumento en la participación en los tributos del Estados, que tras un incremento de más de 400.000 euros llega a un total de 2,7 millones; o el alza en los gastos de personal, que se vincula con la aprobación de la Relación de Postos de Traballo (RPT), que llegan a los 3.362.000 euros. El concejal de Facenda defiende que pese al incremento del gasto los presupuestos son “rigurosos, realistas e incluso diría que moderados de más”, en alusión a que desde el ejecutivo local se espera que la recaudación en algunos capítulos, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), supere los 150.000 euros previstos. “Son los presupuestos con mayor nivel de ingresos y gastos en la historia del ayuntamiento y el año que viene esperamos llegar a los 7 millones. Aún así son moderados y realizamos nuestras cuentas de la vieja, dejando algo debajo del colchón por si hiciese falta”, aseguraba ayer Julio Villanueva.

Uno de los asuntos más debatidos ayer fue el impacto de la RPT sobre las cuentas municipales, que supone un aumento en la masa salarial de 180.000 euros entre 2021 y 2022. “A pesar de lo que se dijo en su momento no ha sido necesario subir ni un céntimo los impuestos y las tasas municipales, que no se suben desde 2005”, aseguraron ayer tanto Villanueva como el alcalde, Félix Juncal.

Este fue precisamente uno de los asuntos sobre los que puso el foco la portavoz del PP, Elena Estévez, que recordó que su grupo votó en contra de la aprobación definitiva de la RPT en base a los informes contrarios de los departamentos municipales de Secretaría e Intervención. “¡Ojo a lo que puede pasar!”, volvió a advertir en su intervención.

Al igual que en los anteriores debates plenarios salió a relucir el gasto en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Este año la Xunta de Galicia aumenta su aportación y pasa de pagar 9,30 euros/hora a 11,30 euros/hora. Esto se traduce que la colaboración autonómica pasa de 265.000 euros a 355.000 euros, mientras que el Concello debe aportar unos 200.000 euros. “Es un servicio de competencia autonómica; al final somos nosotros los que lo estamos subvencionando y no debería ser así”, afirmó durante el debate Félix Juncal.

Las felicitaciones de Elena Estévez se limitaron únicamente al hecho de que en esta ocasión los presupuestos se someten a aprobación inicial en la primera parte del año, aunque no desaprovechó la ocasión de mostrarse irónica. “Cuando se quiere se puede, querer es poder”, afirmó en relación a la celeridad con la que desde el gobierno local se tramitaron los informes y las convocatorias necesarias para poder llevar ayer mismo a pleno el documento.

A continuación, desde el PP criticaron que el plan de inversiones municipal incluye las mismas partidas que el año pasado, con la excepción del convenio para la “Sala do Bueu Romano” con la Xunta, el contrato de renting para el equipamiento de la piscina y la adquisición del videomarcador, un punto en el que volvió a aprovechar para lamentar que se renunciase a la subvención de la Secretaría Xeral para o Deporte y que se tenga que sufragar con fondos municipales. Estévez considera que algunas de las partidas que se incluyen no resultan creíbles en las actuales condiciones, sobre todo las destinadas a gastos de combustible y energía, porque son las mismas que el año pasado.

En su turno de palabra Félix Juncal defendió al igual que su concejal de Facenda el carácter “riguroso” de los presupuestos presentados ayer a pleno, que servirán para que el Concello de Bueu se ponga al día en los pagos a la Mancomunidade do Morrazo. El alcalde no desaprovechó para volver a sacar pecho por la gestión económica de los últimos años y la contrapuso a la de la época de Elena Estévez como alcaldesa, para la que no ahorro calificativos. “Un desastre, desgobierno total y caótica a nivel presupuestaria”, le dedicó en su réplica.

Después de la sesión de ayer, de carácter extraordinario, los presupuestos deben publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para un periodo de exposición pública de 15 días hábiles.

El PP reclama recuperar la campaña del bono comercio

A pesar de sus críticas, desde el PP optaron por la abstención y Elena Estévez afirmó que esperarán a ver cómo se resuelve el periodo de exposición pública. Una especie de aviso de que habrá alegaciones y que el presupuesto deberá volver a pleno. Entre sus reproches destaca que no se recogiese una partida específica para el concurso de ideas para el barrio de Banda do Río o que solo se destinen 9.000 euros para el sector comercial.

Durante la sesión plenaria reclamó que se recupere la campaña del bono comercio que se puso en marcha en 2021 y que dio tan buenos resultados. “Resulta a todas luces llamativo que el gobierno local encuentre un buen método para estimular la economía después de un periodo duro y decida no repetirlo”, afirmaba después del pleno Elena Estévez y calificaba de “esperpento” que no se repitiese. En sus críticas volvió a acusar al alcalde de estar centrado en “proyectos delirantes” y en la piscina municipal.