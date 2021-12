El PP critica la renuncia de Juncal al convenio para un videomarcador y exige explicaciones

El gobierno bipartito de Bueu ha decidido renunciar al convenio firmado con la Secretaría Xeral para o Deporte para dotar al pabellón de deportes Pablo Herbello de un videomarcador, alegando “distintas circunstancias en la tramitación” que impidieron licitar y contratar el equipamiento en el plazo fijado, que concluyó el pasado día 13. Los argumentos no convencen al grupo municipal del PP, que critica la decisión y exige al alcalde, Félix Juncal, que haga públicas las verdaderas razones que lo han llevado a tomarla y que dejan a Bueu sin una dotación que sí han logrado, a través de idéntico convenio con la Xunta, otros municipios gallegos, como el vecino de Cangas.

El Ejecutivo local que comparten BNG y ACB aceptó, hace más de dos meses, rubricar el convenio para adquirir la pantalla de videomarcador con financiación autonómica, que asumiría más del 80% del importe, en concreto 21.830 euros de los 25.830 presupuestados, quedando a cargo del Concello de Bueu los 4.000 euros restantes. Pero el plazo límite para justificarlo expiró sin concretar la compra, y el 13 de diciembre el alcalde firmó una resolución “no para justificar el equipamiento, sino para renunciar al convenio firmado”, una decisión “que claramente es perjudicial para el deporte bueués”, reprochan desde la formación que lidera Elena Estévez.

La explicación de que la renuncia se debe a “diferentes circunstancias” que impidieron culminar el procedimiento no les parece de peso, por lo que los populares piden al regidor “valentía” para aclararlas. “¿Por qué se esconde en esas palabras y no hace públicas esas diferentes circunstancias, haciendo gala de esa transparencia que tanto predica?, ¿de quién es la culpa esta vez?, ¿del coronavirus, de las vacaciones de los funcionarios, de los técnicos municipales, de los festivos del calendario, del PP de Bueu?”, ironizan desde el grupo mayoritario de la oposición bueuesa, que tiene claro que el Gobierno que preside Juncal seguirá buscando excusas “con tal de no reconocer su dejadez y falta de gestión” , cargando las culpas en otros.

También augura la “estrategia” que seguirá ahora el bipartito, reunirse con los clubes deportivos para darle su versión de los hechos. “Le dirán que no se preocupen, que será el Concello el que compre el videomarcador para el pabellón por 15.000 euros y asuma totalmente el gasto” a cargo de las arcas municipales, “en un ejemplo más de buena gestión”, ironizan los representantes del PP, y lamentan que en Bueu, “una vez más, toca esperar”.