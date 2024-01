El PXOM da luz verde a 51.000 casas, un millón de m² de parques y 870 millones de inversión

Su aprobación provisional permite dotar de validez a la propuesta aprobada inicialmente en agosto de 2021 y que fue expuesta públicamente después. La definitiva, que dará “luz verde” a recuperar la normalidad urbanística, no llegará hasta que se presenten los informes finales de Costas, Aviación Civil y Ordenación del Territorio, lo que se podría demorar en unos seis meses. Si bien ninguno de los anteriores hubo objeciones notables a la propuesta, la convocatoria de elecciones autonómicas podría dilatar el último al depender de la Xunta. No obstante, fuentes municipales señalan que “despeja incógnitas y aporta información” a las promotoras, al tiempo que permitirá iniciar la tramitación de los PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de los barrios que esperan por él.

El plan “contenido y equilibrado” fue defendido por la edil de Urbanismo, María Xosé Caride, quien aseguró que “resuelve problemas históricos” y que se sitúa en un “contexto económico, social y legal muy diferente” al de 2008 cuando ella misma autorizó el anterior como conselleira de Territorio. La tercera teniente de alcalde defiende que Vigo será la “primera ciudad con un planteamiento adaptado a la ley” y que esto le permitirá situarse como capital de la Eurorregión.

El documento provisional planifica unas 51.000 viviendas de las cuales el 37% gozará de algún tipo de protección pública frente a las 150.000 de 2008; así como sumar un millón de metros cuadrados extra de zonas verdes y otro de uso industrial. Las inversiones previstas alcanzarían los 870 millones de euros, sin que consten aportaciones de la Xunta u otras entidades.

Después de destacar que “se reconcilia con su pasado” al incrementar el número de edificios protegidos en 65 (12 de ellos, industriales) reivindicó que cuenta con la declaración ambiental estratégica, el visto bueno de Patrimonio y otros informes a su favor. Para cerrar su alegato agradeció “el trabajo de las asociaciones de vecinos que presentando alegaciones contribuyeron a enriquecerlo” y permitir que Vigo siga siendo “la mejor ciudad para vivir” a una escala “realista”.

No obstante, esta postura fue impugnada por el Bloque Nacionalista Galego, quien reprochó recortar los tiempos de intervención en el debate y lo definió como “el mayor acto de irresponsabilidad política” del gobierno local. Xabier P. Igrexas acusó al Concello de tramitarlo “sin diálogo ni interlocución, reduciendo la información pública” al tiempo que “dilapidaba la oportunidad histórica que se le abrió a la ciudad” con la anulación de anterior PXOM. “Hacemos autocrítica y sabemos que ninguno de los grupos aprobaríamos hoy el de 2008” reconocía.

Uno de los puntos calientes del documento y que concentró un mayor número de protestas fue la creación del vial PO-010 desde la A-55 hasta Balaídos. Sin embargo, apenas una veintena de personas de Afectados polo Vial de Beade (AVIBE) protestaba en Praza do Rei ya que la mayoría de alegaciones fueron estimadas por el Concello.

El portavoz municipal cree que “amenaza con que nunca llegue a ser efectivo” y denunciaba que los cambios introducidos son “apenas de carácter cosmético y correcciones técnicas”. Es por ello que anunció el voto en contra de los tres concejales del Bloque “en coherencia” con el sus condiciones ante las alegaciones vecinales. Igrexas lamentó también que con este Plan Xeral se renuncie a la recuperación integral de Samil y se ocultara el “pelotazo” de la recalificación de Cabo Estai; denunciando que “castiga al rural con proyectos innecesarios como la PO-010” ya que la proyectan en 18 años. Es por ello que exigían su retirada del trazado y de la nueva A-55 desde la Avenida de Madrid a Porriño al tiempo que calificaba de “mausoleo que no se va a hacer” el Vigo Arena.

Marta Fernández-Tapias resaltó que sea un 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, la fecha escogida por el Concello. “No es una inocentada, que es lo que han hecho los últimos 16 años y es la prueba de su incapacidad”. La portavoz y presidenta del Partido Popular repasó los problemas registrados en el urbanismo de la ciudad “por capricho” y recordó que “tenía que haberse hecho antes de las elecciones pero los intereses les impidieron que se avanzara en la precampaña”. No obstante anunció que “por responsabilidad, nuestro sentido del voto va a ser abstenernos porque consideramos que la ciudad no puede seguir sin Plan Xeral”, indicando que de esta forma habrá “seguridad jurídica” pese a “carecer de estrategia económica, industrial, dotacional y territorial.”

La réplica del grupo socialista llegó por parte de Carlos López Font, quien ya ejerció de portavoz hace 16 años. “Usted es heredero de la peor historia del BNG en relación con el urbanismo y veo que se empieza a avergonzar” espetó a Igrexas al recordar la “pinza que incluso en informes se denominaba especulación”. En la misma línea apuntó hacia Tapias, heredera en este caso de las más de 65.000 alegaciones que recibió el proyectado por Corina Porro como alcaldesa frente a las 4.500 actuales. “El PP le niega la colaboración que tiene con otros concellos” resumía.

Antes de la votación, María Xosé Caride recordó que el PXOM estuvo bloqueado hasta este verano por la falta de los informes “preceptivos y vinculantes” que la Xunta tardó 13 meses en enviar. “No son bromas y no deberíamos utilizarlas como arma” reclamaba.

Aunque apuntó que la urbanización de Cabo Estai tiene “exactamente la misma clasificación que en 2008” se produjo un revuelo notable entre el público –que reprochó la creación de un nuevo vial hacia el mar– y el BNG, que aventuró que eso lo tendrá que decidir la Fiscalía.

Protestas laborales y del Plan Xeral llegan a Praza do Rei

Si en 2007 el pleno estuvo marcado por las protestas de más de 300 vecinos que lanzaron huevos, petardos y bocinazos; el escaso aforo dentro del Ayuntamiento volvió a llenarse con las protestas del sector del automóvil, trabajadores de Vitrasa, AVIBE o partidarios del gobierno local; quedando fuera decenas de personas al vetarse su entrada. Justo en el momento de la votación varios empleados del autobús urbano han comenzado a protestar por la situación del transporte público. “Llevamos cuatro años con el salario congelado, no estamos a favor de las huelgas”, proclamaban mientras reprochaban a López Font sus críticas a la huelga indefinida que mantienen. “Parece que somos los culpables, nosotros también queremos reequilibrio y comer al día”, insistían mientras apuntaban que “somos obreros, no políticos”. Mientras el alcalde de la ciudad anunciaba la aprobación provisional del nuevo PXOM los manifestantes recordaron que hay menos frecuencias actualmente que en 1995 y advertían: “Va a ocurrir una desgracia, tómese en serio el plan de seguridad de la Navidad”. Al reclamar que se vallara el recorrido por Colón y Urzáiz debido al tráfico cruzado de peatones y autocares advertían que “un día vamos a matar a un niño sin querer, esto no es una broma”. Las protestas fueron interrumpidas por el minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia machista, continuando después del mismo hasta que desalojaron la sala por sus propios medios. Representantes de la asociación vecinal A Unión de Matamá, como afectados por el polígono de Zona Franca, también quisieron acceder al pleno, pero se les denegó la entrada al haberse superado el aforo, critican.