Las playas de Honduras están revolucionadas tras la insinuación de un concursante que apuntaría a una posible infidelidad. En su llegada a la isla, Marieta no ocultó su atracción por su compañero Rubén Torres, aunque parece que tras unas semanas de convivencia, el que realmente le gusta sería otro concursantes.

Kiko Jiménez fue el encargado de destapar unos supuestos besos que apuntarían a un encuentro en Marieta y Gorka. "Tantos besitos que te da todo el rato por aquí...", comentó el superviviente. Una revelación que provocó una reacción cómplice de Marieta y comentarios jocosos de sus compañeros. "Love is in the air", bromeaban algunos.

"¿Le has dado besos en la boca?", preguntó entonces sorprendida Laura Matamoros. Una pregunta que rápidamente respondió la aludida. "Tranquilos que yo no le he dado un beso a nadie".

A pesar de la afirmación de Marieta, Ángel Cristo afirmó haber presenciado gestos íntimos entre ellos. "Cuando le di el consejo de que cuidase lo que tiene fuera y menos lo que tiene aquí dentro... y ahora se me da la razón", aseguró.

"Una persona que no me conoce lo que diga no me importa", se limitó a decir Gorka al descubrir lo que sus compañeros estaban comentando sobre ellos.