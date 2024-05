Bembrive rinde homenaje a sus madres

El Centro Cultural Helios de Bembrive celebró ayer su vigésimo noveno Festival en homenaxe as nais, al que acudió el alcalde, Abel Caballero. La jornada vespertina comenzó con la actuación de la banda juvenil do Ateneo Musical de Bembrive, en la alameda do Torreiro. Actuaron grupos de gimnasia, zumba y panderetas de Lúa. Hubo una exhibición de bailes de salón y tocó Manuel Olegario.