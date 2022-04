Vandalismo por los cuatro costados: un mal chiste que sale caro a Galicia

Les da igual el valor que tengan las cosas. Que sea una pared o la mismísima Catedral de Santiago. Hacer un mal chiste (del que probablemente solo se rían ellos) es casi siempre su única motivación. Pero no en cualquier momento. Con nocturnidad, por eso de que no les salga caro. Pero al resto de la sociedad sí le cuesta. Y mucho. Cada año se invierten en Galicia cientos de miles de euros en reparar lo que los vándalos destrozan, sobre todo piezas del patrimonio histórico. Esta semana fue la barandilla del balneario de Mondariz o una escultura en Vigo. Pero esta lacra no es exclusiva de una ciudad. Se extiende por toda la comunidad gallega.

