Expolio al símbolo modernista de la Fuente de Troncoso

La emblemática Fuente de Troncoso, obra del arquitecto porriñés Antonio Palacios, ya no solo se cae a pedazos. Al paso del tiempo, al abandono y a la falta de mantenimiento hay que sumar ahora un nuevo enemigo para este elemento patrimonial de Mondariz-Balneario: el vandalismo. Y es que la villa termal se despertaba ayer con la triste noticia del robo de una parte de la barandilla modernista que da acceso al manantial, cuyo expolio denunció la Plataforma SOS Fonte de Troncoso ante la Policía Autonómica y la Guardia Civil.

“Robaron uno de los postes de fundición que decoraban la barandilla que permite acceder a la fuente desde la puerta este, que aparecía coronado por una cabeza de león alado con cuerpo de voluta vegetal”, explican desde la plataforma, que lleva años denunciando su abandono.

La plataforma urge al Concello el cierre del elemento para evitar más ataques

Como consecuencia de este saqueo, posiblemente realizado con nocturnidad, resultó también dañado uno de los balaústres modernistas de la escalera, también de fundición, que perdió el motivo vegetal que lo coronaba y servía de soporte al pasamanos.

Según recuerdan desde la plataforma, dicha barandilla modernista es el único elemento de esta corriente estética elegida por Antonio Palacios para proteger y decorar las dos escalinatas curvas que permiten acceder al manantial de la fuente. Con todo, su diseño probablemente no sea de su autoría, ya que este tipo de balaústres están presentes en otras construcciones arquitectónicas de principios del siglo XX en el entorno de Vigo y Pontevedra. “No sucede lo mismo con el poste en forma de león alado robado, para el que no conocemos paralelos en ningún otro lugar”, apuntan desde SOS Fonte do Troncoso.

Ante estos hechos, el colectivo reclama al Concello de Mondariz-Balneario “que cierre de inmediato el acceso al manantial para evitar que continúe el expolio”. En este sentido, cabe recordar que la Fuente de Troncoso es propiedad municipal desde que en noviembre de 2020 el Juzgado nº5 de los de Mercantil de Madrid decretase la cesión de su titularidad al Concello de Mondariz-Balneario, después de que la empresa titular, Fuentes Capital, S.A., entrase en liquidación y ocultase al juez la propiedad del edificio.

Estado "deplorable"

El edificio de la fuente se encuentra en un estado de conservación “deplorable”, tal y como lleva años denunciando la Plataforma SOS Fonte de Troncoso. Sus quejas fueron avaladas y refrendadas por diferentes instituciones gallegas especializadas en la conservación y protección del patrimonio cultural, entre ellas el Colexio de Arquitectos de Galicia, el Consello da Cultura Galega y la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia. De hecho, esta última institución redactó un informe en 2019, a petición de la plataforma, en el que se destacaba que “la marquesina y sus barandillas modernistas de hierro forjado se encuentran en muy mal estado de conservación”.