La chica que se fue de casa

Los caminos de la inspiración artística suelen ser inescrutables, así que no resulta novedad alguna que hoy les comente una canción surgida de la lectura de una crónica leída en la sección de sucesos de un periódico. Porque esa fue, precisamente, la raíz que inspiró “She's leaving home”, cuya historia conmovió tanto a Paul McCartney, que decidió relatarla en esta bien conocida canción de los Beatles. La crónica narraba las peripecias de una chica de 17 años llamada Melanie Coe, que había abandonado su hogar, en los suburbios de Londres, y cuyos padres, clamando por su regreso, no tenían ni idea de a dónde había ido ni por qué se había marchado. Incluida en el legendario álbum “Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band”, publicado en 1967, la pieza fue grabada por una orquesta de 27 músicos, con el violín y el violonchelo como instrumentos solistas. Ninguno de los Fab Four toca instrumento alguno en este tema, de manera que puede hablarse de un dúo puro en el que la voz solista es de Paul mientras, a modo de eco, la de John encarna la de los lamentos de padre y madre.

La citada Melanie, como cualquier adolescente de aquella época, y más siendo inglesa, por supuesto que conocía a los Beatles desde niña, pero nunca sospechó que iba a formar parte de su repertorio: durante muchos años no supo que ella era la la chica que se había ido de casa. De hecho, cuando se enteró, quedó conmocionada, como así lo reconoció en una entrevista concedida a “The Guardian” en la que reveló: “Creo que mi padre llamó a los periódicos: mi foto salía en las portadas. Creyó que me habían secuestrado, pero ¿por qué iba a irme? Me lo dieron todo: abrigos, coches. Pero no amor. Mis padres me encontraron a las tres semanas y aborté”.

En esas declaraciones, Coe también confesó que nunca se reconcilió con sus progenitores, que ya habían fallecido, y que no podía escuchar “She´s leaving home” porque “es demasiado triste para mí”. Lo que sí admitió fue que McCartney había sabido reflejar muy atinadamente sus sentimientos: “¿Cómo sabía Paul que esos eran los sentimientos que me llevaban a tener aventuras de una noche con estrellas del rock?”, se preguntaba. Y aquí ya nos adentramos en el territorio de las especulaciones, porque no ha faltado quien hubiese hecho correr el rumor de que, aquella noche, Melodie acabó en la casa de Ritchie Blackmore, el futuro guitarrista de Deep Purple.