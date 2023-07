Donde pones el foco...

Hablemos del “foco”, en psicología el “focus” es una forma de hablar de la atención plena, últimamente, sentimos, en general la sensación de ir con el piloto automático, como que hacemos las cosas de forma rutinaria sin ponerle atención y por ende tampoco disfrute, un ejemplo simple es cuando comemos, en muchas ocasiones estamos prestando atención a otra cosa que no es la comida como el móvil, tele etc, y no apreciamos el sabor o la textura de los alimentos.

En alguna ocasión os he hablado de las técnicas del “mindfulness”, precisamente se trata de eso, no es poner atención solo para concentrarte sino para disfrutar de lo que está pasando en tu vida, la pérdida del foco, afecta a muchísimas áreas de nuestra vida, se trabaja con técnicas para mejorarlo en áreas como la empresa, la medicina, los deportes de alto rendimiento y actividades complejas diversas, os recomiendo el libro “Focus” de Goleman, donde hace un buen resumen de estos procesos.

¿Cómo afecta en la vida afectiva?

Hace unos años me compré un coche pequeño de color rojo, yo le decía al vendedor: creo que no veo muchos de estos por la calle, no estoy convencida, él me dijo que eso era imposible, que era el segundo más vendido de su clase. Efectivamente, me compré ese coche, y casi al momento de sacarlo del concesionario, ¿qué me encontraba constantemente por la carretera? el cochecito rojo. Eso pasa igual cuando te quedas embarazada, que solo ves carritos y barrigas, o cuando te lesionas o fracturas algún hueso tus ojos y tu atención se van directamente a personas con escayolas o muletas. Os sucede, ¿verdad?

Focus Daniel Goleman,

Karirós

Otra cosa un pelín diferente es en nuestra vida afectiva, el foco pasa a otra persona, sobre todo en la etapa de enamoramiento, en realidad eso es un “error” del sistema por bloquear nuestras capacidades y no tener suficiente espacio para atender a lo demás, por decirlo de una manera sencilla, a la persona amada no solo la focalizamos en virtudes sino en todos sus comportamientos, y hacemos interpretaciones que no siempre son acertadas. El otro día una chica me contaba que su novio estaba constantemente con el móvil en la mano, le pregunté que desde cuándo notaba ese cambio en él, me dice que unos 3 meses, precisamente el tiempo que lleva ella haciendo terapia por un problema en su trabajo que derivó en quedarse en el paro, reflexionando juntas nos dimos cuenta que no es que esté más tiempo con el móvil, es que ella dedica más tiempo a observar a su novio.

El foco sexual

En el sexo el foco importa y mucho, la mayoría de causas de disfunción son por falta de “foco” o exceso del mismo si tú estás centrado en tu rendimiento sexual, imaginemos un hombre poniendo mucha atención en su erección. Es irónico, pero en vez de ayudarle a conseguirla es muy probable que su rendimiento no sea el esperado ya que para tener relaciones sexuales necesitamos un tanto de relajación y activación cosa de la que se ocupa el Sistema Nervioso Parasimpático, digamos que el SNP va a su bola, no depende de nuestro cerebro ejecutivo el que controla el cotarro, y ahí empiezan los problemas, una vida con muchas distracciones, ansiedad, estrés, tener la mente cargada y ocupada no deja espacio a que nuestro amigo el SNP se active correctamente.

Puedo decir que tener sexo, hacer el amor o follar (como queráis), es una de las actividades que reportan placer y esa concentración equilibrada que dispersa del ruido de fuera, si conseguimos hacerlo “bien”, nos puede llevar a una forma de meditación útil y tremendamente sensorial y apacible para nuestra vida diaria.

Entiendo que te estés preguntando como se puede llegar a eso, porque hoy en día todas y todos pecamos de ir un poco “en automático”, pues bien, para la sexualidad se ha diseñado un sistema que nos ayuda a entrar de forma mágica en ese estado de placer y bienestar: “la focalización sensorial”, en la próxima edición pondremos el foco en ese procedimiento paso a paso, será nuestra tarea veraniega. ¿Te apuntas?

¡Gracias por estos minutos placeres! Nos leemos y escribimos en www.saludplacer.com

Hasta pronto y no olvides “poner el foco en el placer”.