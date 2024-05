“Espero darle la nota perfecta a la temporada con el ascenso”

Uno de los nombres propios del ataque del Pontevedra esta temporada es el del dueño de la banda izquierda granate durante este curso, el extremeño Óscar Castellano “Chiqui” (Mérida, 1997), que en su primera temporada en Pasarón ha dejado varias actuaciones dominantes, convirtiéndose así en uno de los fijos del esquema de Yago Iglesias. No obstante, tras el duro golpe sufrido ante el Ourense CF por el ascenso directo, el atacante emeritense se sincera sobre lo que le espera a los lerezanos en su nueva ruta por la promoción.

–¿Cómo está el equipo anímicamente?

–Bueno, el equipo, después del batacazo contra el Ourense, estuvimos jodidos. En Coruña había todavía una posibilidad. Fuimos convencidos de ganar allí. Sabíamos que el Ourense tenía un partido fácil y suponíamos lo que iba a pasar. Tenemos esta semana para recuperarnos y a partir del lunes que viene a pensar en el play-off.

–El partido de este domingo contra el Racing Villalbés no es importante por lo clasificatorio pero sí por ir con buenas sensaciones a la fase.

–Sí. Volver a recuperar esas sensaciones. Volver a ganar. Llevamos tres fines de semana sin ganar. Queremos llegar lo mejor posible, sobre todo de cabeza. El equipo viene jugando bien, pero de cabeza es lógico que esté tocado. Para lo mental, lo más importante es ganar y recuperar esa sensación de victoria.

–De cara a esos partidos tan importantes, ¿qué aspectos del juego tiene que mejorar el Pontevedra?

–El otro día en Coruña hicimos un muy buen partido, con algo más de ritmo que en los anteriores. Tenemos que mejorar lo que venimos arrastrando todo el año, que es ese balón parado. Sobre todo, los córners, que nos están haciendo muchísimo daño. Estamos trabajándolo y seguro que damos con la solución para acabar con eso.

–La temporada regular como tal ya está prácticamente finiquitada. A nivel personal, ¿qué nota le da?

–No me gusta ponerme notas. He intentado estar cada partido al 100%, a disposición del entrenador trabajando toda la semana. No le puedo poner la nota perfecta porque no hemos ascendido. Cuando acabe el año, espero que en lo individual y en lo colectivo darle la nota perfecta con ese diez que sería el ascenso.

–El play-off es inminente. ¿Cómo va a afrontar el Pontevedra unas eliminatorias de estas características?

–Vamos a ir a ganar a cualquier campo. Somos el Pontevedra. El Pontevedra en cualquier campo tiene que ir a ganar. Sabemos que una eliminatoria son 180 minutos, pero hay que afrontar cada partido para ganarlo. El Pontevedra tiene que ir a cada campo a ganar y a ser superior al rival.

–Ha jugado prácticamente toda su carrera en el fútbol gallego y en este grupo. ¿Qué grupo de los cuatro restantes puede ser el más complicado?

–Creo que hay muchísimo nivel en todos los grupos. Después hay equipos que juegan en campo artificial, otros en natural... pero si te metes entre los cinco primeros, seas del grupo que seas, dice mucho del nivel. Cualquier rival que nos toque va a ser supercomplicado.

[object Object] El último partido del Pontevedra en la liga regular, este domingo en Pasarón (12.00 horas) ante el Racing Villalbés, podría ver ciertas variaciones en el once inicial granate. Es el caso del defensor Benjamín Garay y el delantero Carlos López “Charly”, ambos con cuatro tarjetas amarillas en su haber, que de recibir la quinta se verían obligados a cumplir el ciclo de sanción en el primer partido del play-off de ascenso. Si finalizan la temporada regular sin más tarjetas, empezarán de cero en la fase de promoción como el resto de jugadores. En las eliminatorias, el ciclo de amarillas pasa a ser de cinco a tres.

