El Ourense CF logra un punto en inferioridad

El Ourense CF se sometía ayer a un derbi con muchas necesidades. Recibían al filial del Lugo, el Polvorín, en un encuentro en el que a ambas escuadras tan solo le valía la victoria para procurar alejarse del play-out. No fue posible, en la primer parte pudieron los nervios y, en la segunda, aumentó la ambición, pero por partida doble y el resultado fue un reparto de puntos.

El choque comenzó trabado, ni unos ni otros ocasionaban grandes ocasiones de peligro, ya fuese desde el respeto o desde la tensión, ni los lucenses ni los ourensanos ofrecían un espectáculo propio de un derbi. El filial del Lugo supo hacerse con la posesión, pero fue lo que hizo, apenas hubo llegadas al área de Marqueta y menos aún en la de Julen. Intentó adelantarse en el marcador Martín López con un centro al que nadie llegó antes del descanso.

Pero todo lo que no había sucedido en la primera parte pasó en la segunda. A los diez minutos de encontrarse sobre el césped, el colegiado penalizaba con pena máxima favorable a los visitantes, tras considerar que una entrada de Isra sobre Idrissa así lo merecía. Se puso tras el esférico Iago Parga y, a pesar de que no llevaba ningún gol en la temporada, puso el primero del encuentro y de su cuenta personal en el campo de O Couto con un disparo que no engañó a Marqueta, que si acertó la caída, pero no el ritmo.

El 0-1 en el marcador no sentó bien a los de Rubén Domínguez que apuraron todas las marchas y, algunos, en exceso. El míster buscó revulsivos en su banquillo y dio entrada a Rubén Sánchez, pero duró en el campo menos de 20 minutos, en una disputa con el expontino Cés Cotos vio la roja directa. Con la expulsión y un cuarto de hora por delante parecía complicarse el envite para los locales, pero nada más lejos. El balón parado apareció para devolver lo que les había quitado. Iago Parga agarraba a Dani Salas y el Ourense CF veía el penalti a favor. Sergio Chica fue el encargado de engañar a Julen y poner el empate desde los 11 metros.

Diez minutos de juego y seis de añadido, los locales querían los tres puntos y Molina estuvo a punto en dos ocasiones, pero la defensa la sacó, al igual que hizo Julen a un disparo de Dani Salas, el último antes de una bocina que agradeció el anotador, Sergio Chica que salía lesionado, dándole más valor al punto.