La UD Ourense cae ante el Bergantiños, que logra el ascenso a Segunda RFEF

El líder se proclamó campeón. El Bergantiños venció a la Unión Deportiva Ourense y con los tres puntos ascendió directamente a la Segunda Federación, a falta de tres jornadas para finalizar la liga.

El encuentro comenzó con el Bergantiños jugando con balones largos peligrosos para los ourensanos, que poco a poco iban creciendo en el campo de As Eiroas, donde la primera llegada clara de los anfitriones se hizo derogar hasta el ecuador de la primera parte. Como respuesta Yelco Alfaya, con pasado en el equipo de Carballo tuvo un disparo que se estrelló en el travesaño. Pero el gol no fue el de los de As Burgas, fue de Pablo Longo, adelantando a los suyos en el 39 para lesionarse poco después.

Tras el paso por vestuarios los visitantes consiguieron tener un mayor dominio del esférico y gracias a ello pusieron las tablas . Parrilla dio un pase a Alfaya y este cogió el balón y regateó al guardameta. 1-1.

Aunque la alegría duró exactamente diez minutos, los que tardaron los jugadores del Bergantiños en conseguir un balón muerto en el área después de varios rechaces de los ourensananos. Un esférico que supo aprovechar Pedrosa para poner el 2-1 que finalmente Jorge Cano convirtió en un 3-1 robando el balón cinco minutos más tarde. Lo intentó la Unión Deportiva Ourense y movió banquillo buscando ideas y piernas nuevas, pero el Bergantiños ya había sellado el ascenso.