El Ourense CF recibía en el fortín de O Couto a un equipo frente al que se jugaba sino todo, mucho, el Zamora. A los castellanos les hacía falta sumar para afianzarse en la parte alta de la tabla, a los locales para despejar dudas y, de paso, alejarse de la peligrosa posición que ocupan al borde del descenso. Solo uno podía sumar de tres y fue el Zamora que devolvió la derrota que le había sentenciado en la primera vuelta el conjunto ourensano.

Fue fácil para los visitantes, Álex Ares tenía ganas desde los primeros compases y en el octavo minuto ya ponía el que sería el tanto del partido, en una jugada de ataque que iniciaron en banda derecha, falló Pau y encontró la red en las botas de Ares.

Los de Yago Iglesias se sentían cómodos y se notaba, sobre todo en la presión que sentían los pontinos y que acababa con Amín expulsado por una entrada sobre Luismi en los últimos minutos del primer tiempo.

Con diez hombres peleó la escuadra de Rubén Domínguez en una segunda parte que no tuvo sobresaltos más allá de los primeros minutos. El Zamora, abierto en campo rival, veía la primera clara de los pontinos que tenía que defender Troya para tan solo dos minutos después volver a sacar los guantes ante un tiro raso que se vio obligado a parar en dos tiempos. Pudo ser el empate, pero no fue. A partir de ahí, poco en ataque, el Zamora se centró en defender y el Ourense aunque quiso ya no pudo.