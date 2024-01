El Alondras consolida su identidad

El Alondras se mantiene en las plazas que dan derecho a disputar la promoción de ascenso a Segunda RFEF a pesar de encadenar ya seis jornadas sin ganar –cinco de ellas con empates–, en una muestra, tal y como destaca su técnico, Gonzalo Fernández, “de que hasta ahora hemos hecho las cosas muy bien”. El preparador rojiblanco recuerda que aunque su equipo caiga en el próximo compromiso ante el Somozas “seguiremos una semana más arriba”, tras haber alcanzado los 30 puntos en tan solo 18 jornadas.

Fernández se muestra muy tranquilo a pesar de que la fortuna no está sonriendo a los suyos en este tramo del campeonato. Su principal argumento es que “estamos haciendo las cosas cada vez mejor. El equipo está más hecho y tiene una identidad de juego clara”. Paradójicamente esta mejoría global no se está traduciendo en los marcadores. El Alondras no gana, aunque también es cierto, que, con la salvedad del duelo con la UD Ourense, tampoco le ganan.

“Estamos compitiendo bien, la sensación es que dominamos más los partidos, los controlamos, y generamos más ocasiones y más claras que antes”, razona el preparador de los de O Morrazo, que reconoce que su escuadra “está en una dinámica en la que le cuesta hacer gol. Esto es lo normal para el Alondras, lo que no era tan normal es lo de antes”. Admite Fernández que cuando un equipo consigue encadenar una racha tan positiva como la de los alondristas, “quieres mantenerla lo máximo posible, porque somos ambiciosos, pero hay que reconocer la dificultar que tiene esto para un equipo como el nuestro”.

De hecho, el técnico de Oia apunta que esa dificultad para ganar es común a todos los conjuntos de la categoría, tal y como se demostró este último fin de semana con los de la zona alta. “De los de playoff solo pudo ganar el Bergantiños”, recalca. En esta línea, apunta que el planteamiento de los rivales es más conservador que en la primera vuelta. “El Paiosaco llega con la idea de sacar un punto, que es bueno, y te pone las cosas más complicadas”, afirma.

Con todo, Fernández insiste en que parte de esa racha sin ganar obedece a una cuestión de falta de puntería. “Ante Pontevedra B y Paiosaco generamos muchas ocasiones, y en contra, si incluimos a la UD Ourense en estos tres partidos, apenas nos han generado”, dice. Ante esta situación, el técnico del Alondras insiste en que hay que seguir trabajando para tener al equipo mejor preparado en los nuevos escenarios en los que le tocará jugar. Pero partiendo de la base de todo lo que están haciendo bien sus pupilos. “Seguimos sin perder en casa y hemos vuelto a acabar un partido con la portería a cero”, sentencia. Eso y seguir como cuarto clasificado de la categoría.

Agujetas y Ube están entre algodones

La atención de los servicios médicos del Alondras está centrada esta semana en el estado físico de Agujetas y Ube, los dos futbolistas que arrastran problemas físicos, más allá del lesionado de larga duración Pablo Salgueiro. La esperanza es que ambos puedan estar a disposición de Gonzalo Fernández para el duelo ante el Somozas (adelantado al sábado a las 17 horas en el campo Alcalde Manuel Candocia). Agujetas arrastra molestias en un tobillo tras una acción en el entrenamiento del pasado jueves, lo que le impidió entrar en la convocatoria ante el Paiosaco.

El mediocentro Ube, por su parte, disputó los primeros 45 minutos de ese partido, pero fue cambiado al descanso al resentirse de una lesión de tobillo que tiene desde antes del parón navideño y que no ha acabado de recuperar. El resto de integrantes de la plantilla está en condiciones.