Esteban y Abel, los fijos del Alondras

Son los pretorianos de Gonzalo Fernández, los insustituibles para el entrenador del Alondras en una primera vuelta en la que las bajas han sido protagonistas, condicionando el reparto de esfuerzos entre la plantilla. El portero Esteban Ruiz y el central/mediocentro Abel son los futbolistas rojiblancos que han disputado más minutos una vez alcanzado el ecuador de la Liga en la Tercera RFEF. El cancerbero argentino, llegado hace justo un año a O Morrazo, es el único futbolista que lo ha jugado todo, con 17 partidos y 1.530 minutos. El canterano, por su parte, tan solo se ha perdido un partido por problemas físicos, pero ha sido titular en los otros 16, para un total de 1.440 minutos.

Tan solo otros cinco futbolistas del conjunto cangués superan la barrera de los 1.000 minutos. El primero de ellos, y tercero en este podio del equipo de Gonzalo Fernández, es el lateral izquierdo Pablo García, con 14 partidos disputados, 13 de ellos saliendo desde el once inicial para dejar la cifra de minutos en 1.149. Muy cerca de él se sitúa Álex Ube, con 15 partidos jugados, 14 de ellos como titular y 1.130 minutos. El quinto en el listado es la gran revelación de la temporada en las filas canguesas, el mediapunta Goitia, que fue el último en incorporarse al equipo y que suma 1.095 minutos tras haber disputado los 17 encuentros de Liga (14 de ellos partiendo desde el once inicial).

Otro de los fijos para el técnico alondrista es el veterano Jesús Varela, al que una lesión muscular en la recta final del año le restó presencia. Aún así, suma 1.090 minutos en 14 partidos (13 como titular). El último de los futbolistas que supera el millar de minutos es Félix Rial. El ex del Choco ha participado en 15 partidos, 13 de los cuales han sido partiendo como uno de los elegidos del once inicial.

Dos futbolistas se han quedado fuera de ese listado por apenas un puñado de minutos. Son Mauro y Óscar Martínez. El primero de ellos suma 983 minutos, repartidos en 15 partidos (11 como titular) y el segundo ha disputado 926. Es de los tres jugadores del Alondras (junto a Esteban y Goitia) que han jugado en todas las jornadas de Liga, aunque en su caso con apenas la mitad de partidos (9) formando parte del equipo inicial.

Los dos rojiblancos que completarían ese hipotético once de los más utilizados por Gonzalo Fernández en la primera vuelta son Manu García y Agujetas. El delantero tuvo una participación residual en el arranque de campeonato, pero después encadenó una notable racha goleadora, con siete dianas, que lo catapultaron al once. Lleva 841 minutos, con 10 titularidades en los 15 partidos que ha disputado. El central, por su parte, ha disputado 10 choques, todos ellos desde el once inicial (826 minutos).

Un escalón más abajo se hallan Fran Monroy (778 minutos en 16 partidos), Guille (751), Diego (736), Facu Moreyra (686) e Íker Villanueva (614). Rocha ha disputado 399 minutos por los 337 de un Yahvé que volvía tras una grave lesión de ligamentos. Una lesión similar es la que ha dejado a Salgueiro en solo 291 minutos en cuatro partidos. Los dos futbolistas menos utilizados son el delantero Manufre (121 minutos) y el meta Hugo Cerqueiro, que aún no se ha estrenado.

29 puntos, en playoff y lejos del descenso

Más allá de la derrota ante la UD Ourense y de encadenar cinco jornadas sin ganar, Gonzalo Fernández valora de forma muy positiva la primera vuelta de campeonato de los suyos. “Sumamos 29 puntos, tenemos 12 sobre el descenso y llevamos mucho tiempo en playoff. Lo que estamos haciendo tiene mucho mérito”, manifiesta. Eso sí, reconoce que lo sucedido en los últimos encuentros, “igual es nuestra realidad. No perdemos con nadie, pero tampoco nos resulta sencillo ganar”. Más aún con el peliagudo calendario del que viene el cuadro cangués, con choques ante Bergantiños, Arosa, Sarriana y UD Ourense, además de Pontevedra B, “que fue el partido que claramente más merecimos ganar”.

Del duelo ante la UD Ourense se muestra orgulloso, más allá del adverso resultado. “Acabamos en su área, con tres buenas oportunidades de Manu García, Diego y Abel para haber podido sacar al menos un punto”, relata. La primera parte del encuentro “fue muy buena por nuestra parte; ellos no se encontraron cómodos en ningún momento y solo nos faltó haber aprovechar mejor las opciones en ataque, que, sin ser claras, sí podíamos haberles hecho daño”. En el segundo periodo admite que el Alondras salió “demasiado hundido. No sé cuál fue el motivo, nos embotellaron y nos costó salir. Con el 1-1 equilibramos el partido y con los cambios dimos más sensación de poder hacerles daño, pero encajamos el 2-1 en un balón parado en el que no fuimos contundentes”.