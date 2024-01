Gonzalo Fernández: “Siempre estamos en partido”

2024 empezó para el Alondras del mismo modo que finalizó 2023, compitiendo al máximo nivel y encadenando jornadas sin conocer la derrota. La igualada ante el líder de la Tercera RFEF, el Bergantiños, permite al conjunto cangués prolongar hasta diez el número de encuentros que lleva sin perder y mantenerse tercero en la tabla clasificatoria, a solo cuatro puntos de la cabeza de la misma. “Siempre estamos en partido, nunca nos vamos. Podemos ir por debajo en el marcador, como pasó en Carballo, pero conseguimos hacer los partidos largos y damos la sensación de poder puntuar”, señala el entrenador rojiblanco, Gonzalo Fernández.

El técnico de Oia reconoce que ese es precisamente el objetivo que ha marcado a sus hombres, el competir. “Si estamos en partido se incrementan nuestras opciones de puntuar. Nunca hemos tenido un duelo que vayamos perdiendo 1-0 y que el rival haya tenido cuatro o cinco ocasiones para sentenciar”, afirma, antes de añadir que, tras la igualada en casa del líder, “llevamos diez jornadas sin perder y solo hemos sufrido una derrota en 15 partidos, lo que significa que estamos haciendo muchas cosas bien”.

De As Eiroas salió el preparador del Alondras muy satisfecho. “Volvemos con un buen sabor de boca, tanto en juego como en el resultado”, señala. Y lo justifica no solo en la entidad del rival que tenía enfrente, sino “en la sensación que damos de competir muy bien ante un equipo que llegaba en buena racha y que tenía la oportunidad de alejar el tercer puesto en siete puntos”. El técnico destaca la mentalidad con la que los suyos afrontaron el duelo y el haber acabado “con la impresión de haber podido sacar algo más”. Y añade que “nos hemos ido con la sensación de que no fuimos inferiores, compitiendo con nuestras armas y haciendo el parido que queríamos. Se vio a dos equipos con un nivel similar”.

Lo cierto es que la marcha del Alondras continúa siendo brillante. Ha sumado siete victorias y otros tantos empates por una única derrota en 15 jornadas, superando el aluvión de bajas que ha sufrido a lo largo de prácticamente toda la competición. La implicación de su plantilla es una de las cuestiones que destaca Gonzalo Fernández, así como la capacidad de adaptación a diferentes escenarios. Pero si tuviese que resumir la clave del éxito, podría optar por “el hecho de que el equipo está muy metido en el día a día para competir al máximo, y que seguimos el plan de partido”.

La aportación del banquillo volvió a ser importante en Carballo, confirmando la tendencia de toda la temporada. La entrada de hombres de refresco como Mauro, Íker Villanueva, Yahvé o Manufre dieron un extra de intensidad a los de O Morrazo. “Sin los cambios no habríamos podido aguantar el ritmo del partido”, admite el entrenador alondrista, que destaca asimismo que “todo está muy repartido en cuanto a minutos. Las bajas han abierto la puerta a muchos jugadores y ahora, con el equipo yendo bien, nadie se quiere bajar del carro. Todo el mundo está muy enchufado”.

Ube, única duda de cara al Pontevedra B

El estado físico de Ube es prácticamente la única duda que tiene Gonzalo Fernández de cara al partido del próximo domingo ante el Pontevedra B. El mediocentro continúa en pleno proceso de recuperación del esguince de tobillo que sufrió en el amistoso de finales de año con el Choco. Hoy no participará en la sesión preparatoria, y la idea es que pueda probar mañana y pasado, si bien el cuerpo técnico no es muy optimista acerca de su concurso en el choque.

Félix, por su parte, se retiró del choque ante el Bergantiños por una sobrecarga en los isquiotibiales, pero parece que todo ha quedado en un susto y que podrá trabajar con normalidad esta semana después de haber recuperado la titularidad en el equipo rojiblanco.

En cuanto a los futbolistas que arrastraban alguna molestia y que se han ido incorporando al equipo, no hay novedades negativas. Facu Moreyra, que no entró en la lista del pasado domingo por precaución, ya está preparado para poder regresar al campo, por lo que Gonzalo Fernández se verá obligado a hacer convocatoria para el partido ante el filial del Pontevedra.

El duelo entre Alondras y Pontevedra B se disputará el domingo a partir de las 17 horas en el campo de O Morrazo. Los de Jorge de Dios son penúltimos con solo 13 puntos en su casillero, pero vienen de sumar un importante triunfo de prestigio ante la UD Ourense por 2-1, que les permite comenzar el año con buen pie y alimentar sus esperanzas de salvación.