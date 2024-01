La continuidad, principal arma del Club do Mar Bueu

“La continuidad de la plantilla ha sido nuestro mejor fichaje”. Así de contundente resume José Ferral la principal baza que esgrimirá el Club do Mar Bueu en su estreno este verano en la Liga Eusko Label de Traineras. El equipo que de forma brillante logró el ascenso hace unos meses se mantiene al completo, sin una sola baja, apuntalado por seis incorporaciones llegadas de un difícil mercado para una escuadra con las posibilidades económicas del buenense. Con estos mimbres peleará por una permanencia que le permita prolongar su sueño de competir con los mejores.

“El barco tiene que ir a más. Tenemos la gran ventaja de seguir con el mismo bloque, que ya conoce la remada que se pide, y se supone que daremos un paso más, porque con remeros de 20, 22, 24 años, lo normal es que mejoren”, explica el entrenador del único representante de O Morrazo en la Liga Eusko Label. Eso sí, matiza que “luego habrá que ver dónde nos sitúa esa mejora con respecto a los demás”, y asume el hándicap de tener una tripulación joven y con una amplísima mayoría de debutantes en la ACT. De la actual plantilla únicamente Miguel Piñeiro, Óscar Martínez, Sergio Pérez y Álex Rodríguez han tenido experiencia previa en esta competición.

“La ACT es muy complicada a nivel de cabeza y nosotros intentamos que la gente esté relajada. Hay que disfrutar y competir, sin presión, porque esto no es un club grande, y si hay que bajar, se baja y no hay problema”, reflexiona en voz alta Ferral, que, no obstante, apunta que por el momento “la gente está muy ilusionada. Es un bloque que lleva mucho tiempo junto y habrá que ver qué pasa”. E insiste en que “lo más positivo ha sido mantener a todos, porque creo que tenemos mucho margen de mejora por delante”.

Ese bloque de la pasada campaña está formado por Andrés Ríos, Raúl Baqueiro, Julio Pastoriza, Ángel Moledo, Salvador Castro, Carlos Pérez, Diego Otero, Martín Pérez, David Moledo, Sergio Pérez, Javier Domínguez, Andrés González, David Martínez, Miguel Márquez, Rubén García, Jorge Rodríguez, Ismael Lijó, Óscar Martínez, José Manuel Freire y Álex Rodríguez. A ellos se les han unido el canterano Alejandro Rosales, Pablo Navarro (que sube de los juveniles), un ex como Carlos Macho, Miguel Piñeiro (Samertolaméu), Adam Janawa y el veterano Carlos Palmeiro, ex de Tirán que volvió a remar la pasada temporada en Cesantes tras casi dos décadas sin hacerlo. Más adelante Ferral –que abre la posibilidad de poder incorporar aún a algún refuerzo más– deberá perfilar la lista definitiva.

Ferral señala que la evolución del barco está siendo positiva, aunque mantiene la incógnita de ver su rendimiento en comparación con los que serán sus rivales. “Los resultados ahora no me preocupan. Estamos mejor técnica y físicamente que el año pasado a estas alturas, pero todo depende de cómo estén el resto”, afirma. Eso sí, lo que tiene claro es que, si el año pasado buscó alcanzar el pico de forma durante el playoff, en este pretende conseguirlo en el arranque de la Liga, si bien la base de la preparación será muy similar.

A tope en las primeras regatas

“El trabajo invernal varía muy poco, pero después sí que queremos afinar para estar metidos desde la primera regata”, desvela. Llegar a tope a las primeras semanas del campeonato es el objetivo, toda vez que “el 80 por ciento de los equipos están pensando en La Concha y no gastarán sus energías al principio”. Así, la meta no es otra que la de conseguir valiosos puntos en ese momento inicial en el que los competidores no han llegado aún a su cenit competitivo. “Está claro que tenemos que apretar al principio”, subraya. Ferral recalca que la filosofía no será otra que la de “intentar pasarlo bien y competir, superarnos, aprender de los malos resultados”. Pero también advierte de que “no nos vamos a dejar ir. Podremos ser últimos, pero sin presión”. Y lanza un último mensaje: “Todavía estamos en una nube por poder participar en la ACT”.

El acierto de formar una trainera B

José Ferral se muestra satisfecho por la decisión del club de sacar al mar una trainera B, en lo que supone dar un paso más en su apuesta por los remeros de casa. “Aquí la cantera es fundamental. Nuestra idea es que la gente pueda llegar arriba, cuidar a los remeros y prepararlos poco a poco para estar con la trainera de mayores”, explica el preparador, que echa la vista atrás a su llegada a Bueu. “No había nadie e incluso tuvimos que montar la trainera con juveniles. Año a año fuimos creciendo hasta poder tener a todos los séniors”, señala, antes de añadir que “hubo mucho trabajo detrás, y que bastantes remeros aguantaron para poder seguir avanzando en este proyecto”. Para Ferral, que llegó al Club do Mar Bueu en 2016, “conocer a la gente con la que trabajas es importante, llevar varios años con ellos y saber lo que pueden dar”.