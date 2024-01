Cabo ratifica su idilio con Bueu

La trainera de Cabo da Cruz mantiene un idilio con Bueu y con el Memorial Pepe O Ruso. El club de Boiro volvió a ganar ayer en aguas bueuesas, tanto en categoría masculina como femenina. Un doblete que certifica su absoluto dominio en esta prueba, la primera que se celebra en el año 2024. El triunfo en veteranos fue para la embarcación de Samertolaméu.

El memorial está organizado por el Club do Mar Bueu-Simei y se disputa bajo el formato de contrarreloj, con un trazado en forma de L. Ayer las previsiones meteorológicas afortunadamente no se cumplieron y la regata se desarrolló sin lluvia, al resguardo que ofrece la ría de Pontevedra del viento del sur y con un mar en buenas condiciones. Este año había inscritas un total de 32 tripulaciones, aunque finalmente hubo alguna que no se presentó, otra no llegó a salir y una tercera quedó fuera de regata.

Una de las peculiaridades de esta prueba es el diseño del trazado, que se sale del formato habitual. Las traineras salen desde el puerto de Bueu en dirección a Agrelo, donde realizan la primera virada. Luego ponen rumbo hacia Banda do Río, donde viran por estribor para dirigirse hacia la Pedra Blanca de Beluso. Allí se vuelve a virar para enfilar de nuevo hacia Banda do Río y Bueu.

La tripulación masculina de Cabo dominó todos los parciales: en el primero viró con solo un segundo de ventaja sobre Ares, pero en la segunda ciaboga le sacaba tres y entró en la línea de meta con más de ocho segundos de ventaja. Su tiempo final fue de 20:20,40. Ares fue segunda, Castropol tercera y la Marusía de Bueu fue cuarta, con un crono de 20:54,60 y dejando buenas sensaciones en este inicio de la pretemporada. La tripulación bueuesa debutará este año en la Liga Eusko Label y junto a Cabo será la única representante gallega en la máxima categoría de las traineras.

En la categoría femenina Cabo también se llevó la bandera del Memorial Pepe O Ruso con un tiempo de 23:16,92. En segunda posición entró Tirán Pereira, Cabo B fue tercera y Samertolaméu cuarta.

La denominación oficial de la prueba de ayer fue VIII Memorial Pepe O Ruso, pero en realidad es la séptima edición porque la de 2021 tuvo que suspenderse a última hora por las restricciones derivadas de la incidencia de la pandemia del coronavirus.

La siguiente cita del calendario de pretemporada de traineras será dentro de dos semanas en aguas de Boiro, con Cabo da Cruz como club anfitrión.