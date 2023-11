El Casa Adriano asume el mando de la categoría

Cinco jornadas han bastado al Casa Adriano para auparse al liderato de la Liga Keniata de Moaña. El vigente campeón del torneo sumó su quinta victoria en otros tantos encuentros tras haberse impuesto en la pasada jornada al Bruno The Rock Barbers/Rentals Vigo por 7-2. El resultado le permite igualar a puntos a un Crispametal/Celtamotor que vivió una jornada de descanso y que presenta peor golaverage que el nuevo líder. La lucha por el título promete ser intensa.

En esta pugna hay que añadir al Fulming Bar Royal, el tercer equipo que se mantiene invicto, aunque en su caso tras haber disputado cuatro encuentros, con otros tantos triunfos. La quinta cita debía ser este fin de semana ante el Getelec Instalaciones, en un duelo que no llegó a disputarse el sábado y que quedó aplazado. El tercer clasificado suma otra tarjeta perfecta con un balance positivo de goles a favor y goles en contra de dos dígitos (+17).

Con los mismos 12 puntos hay otros cuatro conjuntos, si bien con un rendimiento diferente entre sí. El Cervexería O Carlete y el Orquesta Magos disfrutan de las posiciones de privilegio con una carta de cuatro triunfos y una sola derrota. El primero de ellos dio buena cuenta esta semana del Kanillas Athlétic (3-0), mientras que el segundo hizo lo propio en su enfrentamiento con el Mapfre Moaña/Soluzion Enerxética, al que venció por 4-1.

Bruno The Rock Barbers/Rentals Vigo y Bar Ramona/Repsol han disputado un encuentro más, pero también acumulan una derrota más. Los primeros la encajaron en esta pasada jornada ante el nuevo líder, pero el Bar Ramona tuvo más éxito en un encuentro ante el Vinoteca A Cepa Bueu, al que derrotó por 5-3.

El Vinoteca A Cepa, sin estrenarse

Un escalón más abajo el Retoral/Piscis/Chiringo A Borna alcanza en la tabla clasificatoria a un Getelec Instalaciones que no jugó. Lo hace merced a su victoria por 4-2 ante el Leña Verde. El Máikel and Best Sport suma también 9 puntos después de un ajustado triunfo ante el Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar, al que venció por 5-4. El Electricidad Bermúdez, por su parte, se vio sorprendido por el Tecnosat/Pescadería Josefa Cangas, que lo derrotó por 4-7 para escalar posiciones en la clasificación.

En la zona baja de la Liga Keniata de Moaña los movimientos han sido escasos, aunque destaca el triunfo del A Centoleira Daniel’s ante el Rápido da Jalleira/Axeito Urban por 5-2. Decoraciones Fernández y Unión Penosa firmaron tablas –las únicas de la jornada y las terceras en lo que va de Liga– en un duelo lleno de goles (6-6). El Vinoteca A Cepa continúa como única escuadra que todavía no ha estrenado su casillero.