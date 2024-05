El TSXG reconoce la incapacidad temporal a un militar afectado por el acoso sexual a su pareja

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló favorablemente al recurso de un soldado de la Brilat, a quien se denegó una baja por incapacidad laboral temporal, solicitada tras verse afectado por una situación de acoso sexual que sufrió su pareja, también militar en esta base “General Morillo” de Pontevedra. En su sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG admite el recurso interpuesto por el afectado, contra una resolución anterior que le denegaba la incapacidad temporal. Declara que la baja por incapacidad temporal iniciada el 30 de abril de 2021 por el afectado “fue causada por contingencia profesional” y condena a la Administración a asumir esta declaración y todas sus consecuencias, además de abonar las costas procesales y de la defensa del demandante.

El perjudicado explica que desde diciembre de 2020 se encontró, en un primer momento, afectado por la situación de acoso sexual sufrido por su pareja en la base militar en la que trabajan ambos.

Tras la denuncia de la mujer, el hombre sufrió acoso laboral por parte del superior de ambos.

“Hasta el día de la baja he tenido que ver al acosador durante las mañanas y en alguna ocasión me he sentido retado con su mirada, siendo esta situación insostenible. La baja en la que me encuentro es derivada de mi situación personal causada en mi trabajo, no por contingencia común”, explicó. Por esta situación, el afectado llegó a sentirse “tratado como un extraño en la unidad” en la que trabajaba.

El demandante es militar profesional, con destino en la Unidad de Seguridad de la Base Militar General Morillo. La pareja del demandante, es igualmente soldado profesional en el cuartel. Desde 2020, la mujer varió su comportamiento y ánimo, hasta el punto de necesitar asistencia médica y psicológica por ataques de ansiedad, debido a que venía siendo acosada sexualmente por el Jefe de la Unidad, superior de ambos, situación que la mujer denunció.

Su pareja tuvo que seguir trabajando con el jefe de ambos, que lo sometió a un acoso laboral por el que el hombre también necesitó una baja laboral. Defensa le negó la incapacidad por contingencia profesional que ahora el TSXG le reconoce.

