El Crispametal sigue líder tras una jornada con solo cuatro partidos

El Crispametal/Celtamotor continúa como líder de la Liga Keniata de Moaña, con cinco triunfos en otras tantas jornadas. le sigue muy de cerca el Casa Adriano, con un encuentro menos y que cuenta sus duelos por victorias. La última jornada de la competición moañesa estuvo marcada por el temporal “Domingos”, que obligó a suspender todos los encuentros previstos para el sábado. Debido a las adversas condiciones meteorológicas previstas desde el Concello de Moaña se dictó un bando en el que se decretaba la suspensión de todas las actividades al aire libre como medida de precaución.

De esta manera solo se disputaron los partidos que estaban programados para el domingo 5 de noviembre. El resto de la jornada se traslada al miércoles 6 de diciembre, aprovechando el puente festivo esas fechas.

Entre los que sí pudieron jugar sus encuentros están dos de los equipos de la zona alta. El líder se midió al Getelec Instalaciones, que también forma parte del grupo de cabeza. El Crispametal/Celtamotor ganó con un resultado de 2-1 y suma 15 puntos.

A continuación le siguen un grupo de tres equipos con 12 puntos. Uno de ellos es el Casa Adriano, que goleó 0-4 al Bar Ramona/Repsol y es segundo con 12 puntos, pero con un partido menos. También tiene 12 puntos el Fulming Bar Royal (que no pudo jugar este fin de semana) y Bruno The Rock Barbers/Rentals Vigo, que ganó 3-1 al Maikel & Best Sport.

La jornada del domingo se completó con el triunfo del Decoraciones Fernández sobre el Northcoast Barbershop/Tapería Bajamar, al que derrotó 3-5. Con esta victoria se sitúa provisionalmente en la duodécima plaza con 6 puntos tras dos triunfos en cinco jornadas disputadas.