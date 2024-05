Premio al talento musical de Alborada

UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha concedido a la asociación UAD Alborada el primer premio de su concurso de Buenas Prácticas del proyecto de Agentes de Salud. Alternativa Joven, de Andalucía, y Diagrama, de Murcia, recibieron el segundo y tercer premio, respectivamente.

La propuesta de Alborada, una de las cerca de 30 que participaban en el concurso, consistía en la grabación de un videoclip titulado “Escuela de Salud”, inspirado en la canción “Escuela de calor” de Radio Futura. Cuenta, además, con la producción musical de Raúl Ben, de Ginkgo Music Studios.

Siguiendo la metodología “bola de nieve”, de fomentar el intercambio de experiencias entre personas usuarias, han formado a personas usuarias de la entidad para que estas, a su vez, transmitan su conocimiento a su grupo de iguales.

Carmen, Roberto, María, Borja, Carlos, Jose y Estefanía son algunos de los agentes de salud participantes en este proyecto. Todos coinciden en señalar lo “divertido” que resultó participar en esta propuesta musical. Y aunque apuntan que la elección del tema fue cosa de Jesús Cancelo, director de Alborada, también han querido destacar la importante aportación de su compañero Borja en la composición de la letra. “Hice la canción para mí y sacaron algunas estrofas”, dice.

Actitud

“Hace falta actitud”. Es uno de los versos de la versión de Alborada. Una frase a la que Cancelo le aporta un valor importante: “Los conocimientos están muy bien, pero si no hay una actitud, no sirve de nada. La idea es que tienen que ir las dos cosas en conjunto y eso lo han reflejado muy bien cuando compusieron esa frase”.

Sesiones

Diez sesiones sobre VIH/sida, sexo seguro, promoción e igualdad entre hombres y mujeres, habilidades sociales, hepatitis C, ITS, promoción de pruebas, roleplay (casos prácticos de situaciones reales) y la creación de la canción y su grabación, dentro del Proyecto BBPP forman el programa de la Escuela de Salud de Alborada. “Es una propuesta de formación por parte de la UNAD que tiene como objetivo formar a los pacientes para que ellos mismos puedan ayudar a sus iguales, para que la información y el conocimiento lleguen a donde nosotros no podamos llegar”, apunta la enfermera Carla Gómez.

Por un lado, “amplificamos los recursos humanos que no tenemos a través de los agentes de salud. Por otro, está la capacidad de influencia sobre los pares, ya que pueden tener una influencia superior a la que podría tener un profesional sobre su entorno”, destaca Jesús Cancelo.

"Divertido y didáctico

“El colofón del programa era desarrollar un proyecto creativo entre todos y se nos ocurrió hacer una sintonía para animar a que otras se apuntasen a próximos programas”, dice Carla Gómez. “Entre todos trabajamos la letra y preparamos la canción, cantamos uno por uno y el productor musical ayudó a unir las voces”, explica Roberto. “Resultó, además de interesante, muy divertido y didáctico”, constata Carmen.

Dejaron así a un lado la vergüenza para plantarse ante el micrófono. “Casi todas las grabaciones salieron a la primera o a la segunda toma”, destaca el productor Raúl Ben. En el proceso creativo emplearon unas dos semanas. “A veces, colocarse delante del micrófono no es fácil, mucha gente, incluso profesional, lo pasa mal, pero ellos lo han hecho muy bien. Además que la música está para eso, para pasarlo bien y disfrutar, pasar un momento agradable en grupo y aprender juntos”.

Trabajo en grupo

Precisamente, el trabajo en grupo ha sido otro de los beneficios que les ha aportado la actividad. “Hemos socializado muy bien y hemos sabido trabajar en grupo”, dicen. El premio fue “una sorpresa, un subidón”, reconocen, pero que les llena de orgullo.

“Si fuera mi canción y escucho esto y veo que es utilizado para una Escuela de Salud y me sentiría orgulloso”

Con lo conseguido en el premio ya planean nuevos proyectos, como una obra de teatro, un videoclip con letra original, o adquirir material para futuras ediciones. También desean que el videoclip pueda llegar a Santiago Auserón –líder el grupo versionado–. “Si fuera mi canción y escucho esto y veo que es utilizado para una Escuela de Salud y me sentiría orgulloso”, reflexiona Roberto. Carlos desea, incluso, que les llegue “una felicitación suya”.

Suscríbete para seguir leyendo