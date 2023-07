El Frigoríficos del Morrazo ficha a Javier Iglesias

El Frigoríficos del Morrazo ha cerrado la incorporación del extremo/lateral derecho Javier Iglesias Azurmendi, que procede del Disiclín Lalín de Primera Nacional y que se convierte, de este modo, en el cuarto fichaje cangués de cara a la próxima temporada tras los de Jorge Pérez, Elcio Carvalho y Rafael Andrade. Iglesias, de 21 años de edad, es una apuesta de futuro para el club que preside Alberto González y la intención es que tenga ficha con el Automanía Luceros de Primera Nacional, pero que pueda ir entrando en la dinámica del primer equipo, tanto en entrenamientos como en convocatorias.

El lalinense era uno de los jugadores más interesantes de un mercado autonómico que el Cangas no quiere descuidar. Formado en las filas del Lalín, pasó una temporada en el Cisne y regresó a casa el año pasado, en el que anotó 114 goles en 19 partidos, a una media de casi cuatro por encuentro. Su envergadura y polivalencia lo han llevado a alternar las posiciones de lateral derecho y extremo derecho, unas cualidades que no ha pasado desapercibidas para Nacho Moyano, que convenció al jugador para aceptar la propuesta morracense. “No tenía para nada pensado salir del Disiclín. La verdad es que ni me lo planteaba. Me quería ir a estudiar fuera y justo me llamó Moyano para decirme que les hacía falta un extremo derecho porque se iba Carlos Vilanova. Ahí fue cuando empecé a hablar con ellos de la posibilidad de fichar”, afirma.

El club lalinense anunció ayer su baja en redes sociales, señalando que “Javier decidió emprender una nueva e ilusionante etapa deportiva en un club de categoría superior. ¡Estamos llenos de orgullo por su logro! Azurmendi ha demostrado su talento y entrega en nuestro equipo, destacándose como un jugador clave en numerosas ocasiones”. La junta directiva que preside Belén Mariño apuntó, asimismo, que “siempre hemos tenido las puertas abiertas para que nuestros jugadores crezcan en lo deportivo y persigan sus sueños. Javier encontró una nueva oportunidad para alcanzar su máximo potencial”. Lo cierto es que el fichaje de Javier Iglesias ha sido posible gracias a la receptividad mostrada por el Balonmano Lalín, que ha dado todas las facilidades.

La idea es que el canterano Gael Blanco y Javier Iglesias puedan competir en esa demarcación de extremo derecho acompañando al luso Jenilson Monteiro, pero que también puedan ser la alternativa en el lateral en los momentos en los que falten Martín Gayo y Rafael Andrade.

Cerrar posición de pivote

El Cangas está ahora centrado en cerrar la posición de pivote, la única que aún presenta incógnitas. El club negocia la llegada de un jugador que pueda reemplazar en los sistemas de Nacho Moyano a Alberto Martín, fichado por el Ademar. Pero también se está pendiente de rescindir el año de contrato que le resta a Gaby Chaparro. Si se consigue, el club podría acudir al mercado a intentar incorporar a un jugador de corte más defensivo.