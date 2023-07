El Frigoríficos saca su nueva hornada

Son la nueva hornada del Frigoríficos del Morrazo, los encargados de recoger el testigo de jugadores como Rubén Soliño para portar la enseña de la cantera en un club volcado en sus categorías inferiores. Manu Pérez y Gael Blanco se estrenarán esta próxima temporada como jugadores de pleno derecho del primer equipo, elevando la nómina de canteranos y, de paso rejuveneciendo la media de edad de la escuadra que dirige Nacho Moyano. A sus 18 años de edad ambos desbordan ilusión ante el reto mayúsculo de consolidarse en la Liga Asobal Plenitude.

“La verdad es que no me lo esperaba. Contaba con ser el tercer extremo derecho y estar como el año pasado, pero las circunstancias se han dado para que esté ahí y ahora me toca esforzarme al máximo”, asegura Gael Blanco, que compartirá posición con Jenilson Monteiro tras la salida de Carlos Vilanova. “Jeni me ha enseñado muchísimo, es un referente para mí y seguro que me seguirá ayudando con todo”, explica.

Gael recoge ahora los frutos de la apuesta que hizo cuando apenas era un niño. Por entonces este vigués afincado en O Porriño militaba en el Seis do Nadal y junto a su casa se hizo la actividad de Balonmán na Rúa. Su equipo no participaba y Adrián Menduiña –uno de los técnicos de la cantera del Frigoríficos– le ofreció jugar con ellos. “Me metí, me llevé bien con la gente y me ofreció ir a Cangas”, relata. Dicho y hecho. Y así Gael lleva siete años desplazándose desde O Porriño para cumplir su sueño. “No es sencillo, porque mis padres trabajan y a veces tengo que ir en bus, en barco... Pero todo tiene su recompensa, y ahora si saco el carné será una preocupación menos”, dice.

Lateral reconvertido a extremo, la polivalencia es una de sus mejores cualidades, una a la que Nacho Moyano no quiere renunciar. “A final de la pasada temporada me dijo que quería que compaginase las dos posiciones”, recuerda, aunque admite que “es complicado cuando llevas tres semanas entrenando como extremo y tienes que coger los cambios de ritmo de un lateral, y al revés. Pero al llevar toda la vida así estou acostumbrado”.

Manu Pérez, por su parte, es el niño prodigio del Cangas. Debutó a los 15 años en Primera Nacional, asumiendo galones desde el principio. El año pasado tuvo su momento, derribando la puerta para disfrutar de minutos de calidad y ofrecer un notable rendimiento. Ahora le llega la oportunidad de integrarse como jugador de pleno derecho del primer equipo. La apuesta del club es decidida, prescindiendo de un veterano como Rubén para darle paso. “El año pasado éramos cuatro centrales y no había minutos para todos. Nacho ha querido darnos confianza a las nuevas generaciones”, señala.

El moañés –fichado en el Cangas desde los ocho años– acepta que, junto a Gael, “es hora de dar un paso más. El año pasado jugamos mucho tiempo en Primera Nacional y menos en Asobal, y ahora toca subir un escalón”. Admite que “viniendo desde la base es más complicado afianzarte en el primer equipo, pero todos nos han acogido siempre muy bien”.

La progresión de Pérez no se ha cortado a pesar de las lesiones, que lo han castigado en los últimos tiempos. “Llevo dos operaciones en dos años”, recuerda. Ahora se recupera de una dolencia de menisco, que le impide ir al Mundial con una selección juvenil en la que tenía casi asegurada su plaza, pero anteriormente también tuvo que ser intervenido de una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo. La próxima semana tendrá la cita en la que conocerá el plan de trabajo de las próximas semanas. “Quiero recuperarme cuanto antes y coger ritmo con el equipo, y luego que Nacho confíe en mí”, afirma el central.

El club celebra su asamblea el sábado a las 12

El Club Balonmán Cangas celebra este sábado su asamblea anual de socios, que tendrá lugar en el salón de la Cámara Agraria –situada junto al consistorio– a las 11.30 horas en primera convocatoria, y a las 12 en segunda y última. El orden del día comenzará con la memoria deportiva de la pasada temporada, en la que, a la exitosa permanencia del primer equipo en la Asobal se unió el increíble papel de sus equipos de cantera, con cinco presencias en los Sectores del Campeonato de España, incluyendo el cuarto puesto nacional del conjunto cadete femenino. A continuación se tratará el estado de cuentas de la pasada campaña y se presentará el presupuesto para la venidera. Para finalizar se pedirá la habitual autorización para la póliza y los avales, además de plantearse las cuotas de socios para la próxima temporada. Se cerrará el acto con el turno de ruegos y preguntas.