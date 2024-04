Un “borrón” y otra cumbre pirenaica

El calendario de la Liga Plenitude Asobal reservaba al Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro dos verdaderas etapas pirenaicas o alpinas, usando un símil del ciclismo, en esta recta final de la campaña. El viernes los cangueses perdieron con contundencia en la pista del Bidasoa Irún y ahora se preparan para recibir al F.C.Barcelona. “Sabíamos que son dos partidos extremadamente difíciles, en los que lo normal era sumar cero puntos. Ahora tenemos el partido contra el Barcelona, que afrontamos sin ningún tipo de presión”, explica el entrenador, Nacho Moyano.

La derrota en el Artaleku era esperable, sobre todo por la gran campaña que están realizando los irundarras. “Tienen un equipazo y no es una casualidad que sean segundos. Ni siquiera el Barcelona fue capaz de ganar allí y, a excepción del Granollers, pasaron por encima de todos los rivales”, apunta el técnico. Aún así se mostraba contrariado por la imagen y por el transcurso del encuentro, en una pista que en los últimos años no se le dio mal al Cangas. “Tenían que darse dos circunstancias y no se dio ninguna: que nosotros ofreciésemos nuestra mejor versión y que ellos estuviesen peor. La imagen no fue buena, pero no me voy preocupado. Es un borrón en una gran segunda vuelta, un mal día que puede tener cualquiera”, argumenta.

El partido se empezó a poner cuesta arriba muy pronto, con la roja a Mario Dorado. Antes del final del primer tiempo los colegiados también expulsaron a Dariel García, por parte del Bidasoa. “Pero de ese lío, de ese vaivén de exclusiones creo nosotros salimos más perjudicados. No fuimos capaces de sacarle rédito a sus exclusiones y ellos sí que lo hicieron con las nuestras”, analiza Nacho Moyano. La descalificación de Dorado obligó a que Moi Simes, aún renqueante de un esguince, tuviese que jugar más minutos de lo previsto inicialmente. Aún así para el partido en O Gatañal ante el F.C.Barcelona el técnico espera contar con su plantilla al completo.

Eludir el play down, una misión aún complicada

Eludir el play down sigue siendo una misión complicada, sobre todo si se tiene en cuenta que la lógica dice que el Cangas no podrá sumar el domingo ante el F.C.Barcelona. Aún así el Frigoríficos mantiene sus esperanzas y opciones. Sobre todo después del empate del domingo entre el Cuenca y Benidorm (24-24). No es un mal resultado para el Cangas, que está a un punto del Cuenca.

Eso sí, mientras el Frigoríficos en la próxima jornada debe medirse al Barcelona, que probablemente llegue a O Gatañal clasificado para la Final 4 de la Champions sin tener que apretar mucho en la vuelta de los cuartos de final (ganó de 8 goles en París), el Cuenca visita la pista del colista, un Puerto Sagunto descendido desde hace varias jornadas.

Otro de los conjuntos que se ha visto arrastrado a la pelea es el Puente Genil de Paco Bustos. Acumula cinco derrotas consecutivas, tiene 23 puntos y ahora visita la pista del Anaitasuna. “Todos los que están por debajo de 24 puntos no van a estar tranquilos, pero nosotros también tenemos que sacar puntos porque no dependemos de nosotros mismos”, sentencia Moyano.

Los capitanes del F.C.Barcelona y del Frigoríficos, Dika Mem y Juan Quintas, junto a los árbitros antes del inicio del partido de ida en el Palau Blaugrana. / Miquel Muñoz

El partido contra el Barça, día del club

El partido contra el F.C.Barcelona tendrá la consideración de Día del Club, tal como se acordó en la asamblea de socios celebrada en julio como una medida “primordial” para poder cuadrar el presupuesto económico. Esto significa que incluso los socios deberán abonar un suplemento y se establecen cinco precios: los socios adultos pagarán 12 euros, los socios sub 18 deberán abonar 6 euros; los adultos que no sean socios 25 euros; los juveniles que no sean socios 15 euros; y los infantiles que no sean socios 8 euros.

El club espera una gran demanda para la retirada de localidades, sobre todo si se tiene en cuenta que es el penúltimo partido de liga en O Gatañal. Por ello, desde la directiva del Cangas habilitan un horario especial para comprar esos suplementos y entradas: desde hoy hasta el viernes la taquilla del pabellón estará abierta de 11.30 a 13.30 h y de 17.00 a 19.00 h, salvo mañana que es festivo y abrirá solo en horario matinal. El sábado y el domingo abrirá de 11.00 a 14.00 h, aunque el domingo por la tarde la taquilla estará abierta a partir de las 16.00 horas.

