Moyano renueva, Javi Díaz se marcha

Estaba apalabrado y hecho desde hace meses y ayer lo confirmaron ambas partes: Nacho Moyano cumplirá su quinta temporada en el banquillo de O Gatañal y entrenará al Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro en el año en el que cumplirá sus bodas de plata en Asobal. Una fecha cargada de simbolismo para un club humilde, acostumbrado a caminar sobre la cuerda floja y que tiene en la afición de O Gatañal su mayor activo.

Moyano afrontará su quinto año en Cangas y el que se marcha después de cinco años es el portero Javi Díaz. Así se encargó él mismo de confirmarlo, pese a que tenía una oferta de renovación por parte del club y la directiva esperaba aún convencerle. Su salida obligará al club a moverse en el mercado para configurar una nueva dupla de porteros puesto que el domingo también se confirmó la marcha de Gerard Forns.

Todo indica que uno de los encargados de defender la portería canguesa la próxima temporada es Jorge Pérez, que en las últimas cinco temporadas jugó en el Logroño. Tiene 23 años, es internacional junior y acumula más de 110 partidos en Asobal.

En lo que respecta a la figura del técnico, el entendimiento entre las dos partes era total desde hace tiempo y simplemente decidieron esperar hasta el final de la temporada para su anuncio. “Las conversaciones comenzaron a finales del año pasado, cuando peor estaban las cosas y llevábamos pocos puntos. Desde el club me transmitieron que tenían al 100% claro que querían que siguiese pasara lo que pasara”, explica el técnico madrileño, que agradece especialmente esa muestra de confianza por parte del Frigoríficos del Morrazo. “Estoy muy a gusto aquí y hay pocos sitios en los que pueda estar mejor que en Cangas”, afirma Moyano.

Una impresión que corroboran desde la dirección deportiva del Balonmán Cangas, que indican que la renovación estaba hecha desde el mes de diciembre. “No es una cuestión solo de resultados. Su trabajo, su implicación en el día a día y su integración en el club son fundamentales. Moyano acepta y comparte nuestra filosofía como club, así como nuestros déficits, que año a año intentamos mejorar”, destaca a su vez Óscar Fernández.

El Frigoríficos decidió apostar por Nacho Moyano en la temporada 2019/20, una apuesta que significó el debut del técnico en Asobal y a lo largo estas cuatro temporadas el club avanzó de su mano hacia una mayor profesionalización en su estructura.

Nacho Moyano, a pesar de algunos rumores que surgieron en otros lugares de la geografía española, no manejaba ninguna otra oferta diferente a la del Cangas. “Yo mismo no doy pie a ello cuando me llaman representantes. Estoy donde quiero estar y me siento a gusto aquí. Tanto mi manera de ser como de trabajar coinciden con la del club. Ni soy muy bueno ni muy malo, ni nada especial. Soy una persona que trabajo mucho, que le dedico muchas ganas y esfuerzo y en eso hay una coincidencia total con el ADN de este equipo, que valora sobre todo el esfuerzo y ofrezcas todo de ti”, argumenta.

Nacho Moyano no tendrá de momento tiempo para descansar. Ayer mismo viajaba hacia la localidad salmantina de Béjar para incorporarse a la concentración de la selección española junior para preparar el Campeonato del Mundo que comienza la próxima semana en Alemania. Pese a ello el técnico se mantendrá en contacto permanente con la directiva del Frigoríficos del Morrazo para avanzar el la planificación deportiva para la campaña 2023/24.

“Así como el año pasado decía que para esta temporada la plantilla suponía una especie de punto y seguido, ahora es verdad que afrontamos un punto y aparte. Esperamos contar con un núcleo importante de jugadores, pero habrá que rehacer parte de la plantilla. Luego veremos dónde empezamos. a dónde llegamos y cómo queremos llegar para marcar objetivos”, concluye Nacho Moyano.

Las prioridades: nueva portería, un pivote y un lateral zurdo

El homenaje brindado al equipo al acabar el partido de domingo ante el Trops Málaga ya dejó algunas pistas de los jugadores que dejan el club. Las lágrimas de emoción eran evidentes en Alberto Martín, Gerard Forns o en Rubén Soliño, que confirmaban que el próximo año no estarán en O Gatañal. Ayer era el propio club el que oficializaba la marcha de Alberto Martín, algo que se daba por hecho desde hace meses. La salida del pivote madrileño obligará a buscar de manera prioritaria un recambio en esa posición.

El anuncio de Javi Díaz de que deja el club marca la otra gran prioridad: formar una nueva pareja para la portería del Cangas. Durante los últimos años la sociedad entre Javi Díaz y Gerard Forns funcionó prácticamente a la perfección. Ahora, la marcha de ambos obligará a buscar a dos nuevos inquilinos de garantías y perfiles complementarios para defender la meta canguesa. El primero en llegar será Jorge Pérez, que pese a su juventud tiene experiencia más que contrastada en Asobal con el Logroño.

Las necesidades del Frigoríficos del Morrazo también apuntan a un lateral zurdo que aporte lanzamiento exterior al equipo. Todo ello dentro del limitado mercado en el que se puede mover el Frigoríficos debido a sus estrecheces económicas.