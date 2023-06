Javi Díaz: "Quería irme dejando al club en el lugar que se merece, que es Asobal"

Javi Díaz deja el Cangas con el honor de haber completado una especie de póker de ases: ha defendido al portería de los cuatro clubes gallegos que militaron en Asobal. El guardameta de O Rosal jugó en el Chapela, Octavio, Teucro y se despide de Asobal desde Cangas. Antes recalar en O Morrazo pasó por el Teka Cantabria, Villa de Aranda y Valladolid.

Nada más acabar su último partido con el equipo pucelano anunció en una entrevista a pie de cancha que lo dejaba, que aquel había sido su último encuentro en la élite. “Pero cuando salí del vestuario ya tenía llamadas de Manuel Camiña [el histórico presidente del Cangas] intentando convencerme de que viniese al Cangas para jugar una temporada más y echar una mano. Yo le decía que no, que acababa de nacer mi hijo Marco y que lo quería dejar”, contaba ayer Javi Díaz. Al final Camiña, como siempre, se salió con la suya y “yo que vine para echar una mano acabé jugando cinco años más”, contaba ayer entre risas el guardameta. Cinco años más de carrera que le sirvieron precisamente para que Marco “me viese jugar en Asobal”. Según cuenta el propio portero, el niño lloraba desconsolado el domingo por la noche preguntando si su padre “no iba a jugar más en Cangas”.

Javi Díaz reconoce que la decisión “fue muy dura” y confirma que tenía una oferta de renovación del Frigoríficos, que intentó que continuase una temporada más. “La cabeza me decía una cosa, que era renovar, pero el corazón me decía otra distinta”, explica. Y al final le hizo caso al dictado de su corazón, por lo que todo indica que la próxima temporada será una vuelta a casa para jugar en el equipo de su localidad natal y donde se formó: el Valinox Novás de O Rosal. “Con el Cangas habíamos hablado de la posibilidad de seguir un año más. Cada campaña vas meditando lo que supone seguir tanto a nivel físico como psicológico y esta última se me hizo durísima”, reconoce el portero.

Así que decidió que, con 48 años y 650 partidos en Asobal, había llegado el momento de dejar la élite del balonmano español. “Puedo decir que me voy siendo importante, haciendo una buena temporada y dejando al Cangas en el lugar que se merece, que es Asobal”, argumenta. Javi Díaz tiene claro que quería ser él quien de alguna manera tomase la decisión de cuando dejarlo. “Vi a compañeros intentar alargar su carrera y no les salió bien. Yo no quería seguir en un sitio para ir de paseo por España, prefería dejarlo estando bien”, defiende.

Javi Díaz deja el Cangas tras ganarse el cariño del club y de la afición, que partido sí y partido también le dedicaba ese canto de “O viño do Rosal é mediciñal”. Poco importaba que antes defendiese en numerosos derbis la camiseta de los equipos rivales. “Me voy con el cariño de la afición y llevaré a Cangas siempre en mi corazón. Gracias a ellos mi hijo me ha visto jugar en Asobal y las muestras de cariño hacia mí y mi familia dejan huella”, confiesa el ya exportero del Frigoríficos del Morrazo.