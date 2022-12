“Le doy al equipo un 6, pero la sensación es de que estamos creciendo”

El agridulce empate ante el Bada Huesca permite al Frigoríficos del Morrazo cerrar la primera vuelta con 10 puntos y fuera de los puestos de descenso –que ocupan Cisne y Sinfín con 7 puntos– y de promoción –del Guadalajara con 8–, un balance que el entrenador de los cangueses, Nacho Moyano, valora de forma positiva, pero sin rehuír la autocrítica. Con todo, lo mejor para el preparador madrileño ha sido la sensación de que su equipo ha ido de menos a más para alcanzar un buen tono competitivo en las últimas semanas, una dinámica que espera mantener en la segunda vuelta.

Moyano, que cumple su cuarta temporada en el Cangas, afronta los últimos días de trabajo antes de dar vacaciones a su equipo para afrontar con ánimos renovados la segunda vuelta de la Asobal.

– ¿Qué nota le daría a la primera vuelta de su equipo?

– Pues le daría un bien bajo, un 6, no más. Los dos puntos que perdimos ante el Guadalajara no bastarían pero mejorarían el debe. Después de ese partido el equipo reaccionó y consiguió encadenar tres triunfos seguidos más el de Copa del Rey. Al margen de eso creo que nos queda una sensación de tener más juego que puntos en ese tramo medio-final de la primera vuelta. La sensación que tenemos es que el equipo está creciendo.

– Acabamos con el sabor agridulce del partido de Huesca, en el que se perdió un punto al final.

– La palabra es regalamos. Regalamos un punto. Controlamos el partido durante 54 minutos, pero en esos últimos minutos no competimos ni tan siquiera a un nivel medio decente. Regalamos bolas, estuvimos mal en el repliegue... Hubiésemos acabado con 11 puntos y con cuatro equipos por debajo, teniendo en cuenta que tres de ellos aún tienen que pasar por O Gatañal.

– La parte positiva es que el objetivo primordial de este equipo, que es estar fuera de descenso y promoción, se ha conseguido en la primera vuelta.

– De ahí el 6 que nos doy, porque a día de hoy si acaba la Liga estaríamos fuera de peligro. En esa parte hemos cumplido, pero no podemos olvidar que el año pasado descendió un equipo que sumó 16 puntos en la primera vuelta, así que con 10 no podemos relajarnos, sino que hay que estar bien atentos.

– Los cambios en la plantilla tras la marcha de David Iglesias, Dani Fernández y Asensio auguraban un año menos plácido que el anterior, pero tampoco se esperaba ese mal inicio de campeonato.

– Cierto, pero nos ha costado mucho construir el equipo, encontrar el rol de cada uno, algo que sí hemos ido teniendo a medias a medida que pasaban las jornadas. La sensación que me queda es que la gente nueva ha acabado mucho mejor la primera vuelta de cómo la empezó. De hecho, ya dije tras ganar el primer partido al Puente Genil que era un espejismo. Pero insisto en que la sensación es que hemos ido de menos a más y creo que en la segunda vuelta lo vamos a hacer mejor, e incluso el calendario es mejor.

– Acaba de comentarlo, los fichajes han ido de menos a más, como Del Arco o el caso más evidente, el de Fodorean, que ha pasado de quedarse en blanco a hacer sus mejores encuentros.

– El caso de Juan no ha sido tanto el problema de su rendimiento como de adaptarse al que tenía al lado, pero en estas últimas semanas ya se acerca mucho al que todos queremos ver. Rares es evidente que ha ido de muy menos a muy más. Este es el que esperábamos ahora que está muy adaptado a la Liga, porque esta es una competición ratonera, que encuentra siempre tus debilidades y te exige mucho.

“Tocamos fondo ante el Guadalajara”

– Curiosamente la defensa fue lo que más costó ajustar, a pesar de haber mantenido el bloque.

– Sin duda, y no acertamos a entenderlo. Este equipo debe defender para estar cómodo y si no defendemos, da igual lo que hagamos. Ante el Cuenca estuvimos brillantes en ataque y transiciones, pero no sacamos réditos porque no defendimos. Antes el Ademar sí defendimos y aunque ofensivamente no estuvimos finos sí competimos.

– ¿Fue la derrota ante el Guadalajara el punto de inflexión para que el equipo reaccionase?

–Desde luego. No sé si tocamos fondo o no, pero teníamos tanto miedo a perder que no supimos ganar. Jugamos fuera de ritmo, sin estar cómodos en defensa. Fue el peor partido de la temporada y desde ahí hasta ahora fue la mejoría de resultados y juego.

– Toca asumir ahora la baja de Santi López, y sobre todo, tratar de paliarla.

– Estamos intentando encontrar un jugador que nos pueda dar parte de lo que él nos daba, tanto nivel defensivo como esa capacidad para jugar ante defensas abiertas como la que planteó Huesca al final, además de que protagonizaba acciones que ayudan a la moral del equipo. El problema es que no hay jugadores como Santi y habrá que encontrar algo que nos dé parte de lo que nos daba y nos encaje en el equipo.

– Con la progresión que llevan, la segunda vuelta tendrá que ser mejor.

– Nuestra sensación es ir de menos a más, de crecer desde el partido ante el Guadalajara y esperamos que la segunda vuelta sea mejor que la primera. También el calendario ayuda, con rivales de zona media-baja.