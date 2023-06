“Esto es una bendita locura, el balonmano español necesita 25 o 50 Cangas más”

“Lo de Cangas y el balonmano es una bendita locura. Realmente no sé qué decir. Se me pone el vello de punta. Esta afición es un ejemplo para Galicia y toda España, el balonmano español necesita 25 ó 50 Cangas más”. Esta declaración no pertenece a ningún jugador, técnico o directivo del Frigoríficos del Morrazo. Todo lo contrario. Quien la suscribe es el entrenador del Trops Málaga, Quino Soler. Alguien que es historia viva de este deporte: formó parte de aquel F.C.Barcelona de Valero Ribera, luego estuvo en Granollers y se retiró con 15 títulos, incluyendo tres Copas de Europa. Ayer estaba emocionado por el ambiente de O Gatañal, por la ovación y el cariño que la afición le brindó a su equipo y a él mismo. “El cariño, el respeto, la educación... No tengo palabras”, decía al concluir el partido de ayer.

La emoción también corría por el lado del Frigoríficos del Morrazo. Tanta que hubo que controlarla, como admitía Nacho Moyano. “Nos costó arrancar porque teníamos claro que no nos podía pasar lo del partido de Huesca, en el que las emociones nos jugaron una mala pasada. Hoy [por ayer] las tuvimos bajo control y eso nos hizo jugar en algunos momentos con excesiva calma, lo que también es bueno”, explicaba el entrenador de los cangueses. Ayer estaba en juego la permanencia y era el último partido para muchos jugadores. “Había muchas emociones a flor de piel, había que controlar la cabeza y lo emocional”, añadía Moyano. El entrenador también tenía palabras para los aficionados. “Cuando parece imposible que quepa más gente todavía vienen más, cuando peor te van las cosas más te apoyan. A esta afición se lo tenemos que agradecer todo y aunque lo hagamos mil y una veces nunca será suficiente”, concluía. Entre los que se marchan está el número 7 del Frigoríficos del Morrazo, representante de un histórico apellido en el club: Rubén Soliño. Al jugador le costaba contener las lágrimas junto a su hija pequeña en el homenaje que se organizó al acabar el partido sobre la pista. “Se acaba un ciclo y llega este año. Lo mejor es que sea así, con este ambiente y con una situación tan bonita como esta. ¡No sé qué decir! Son muchas sensaciones y esto muy emocionado por el cariño de la gente, del club...”, acertaba a decir entre lágrimas el menor de los hermanos Soliño. Otro de los nombres más coreados fue el de Gerard Forns, que llegó a Cangas en la temporada 2019/20. Ayer le tomó el relevo a Javi Díaz y sus paradas fueron un revulsivo. “Es verdad, lo de hoy [por ayer] es una despedida. La próxima temporada no sé dónde estaré, pero me llevo todo lo bueno de Cangas, de la Marea, de la afición y de todas las personas que nos apoyaron desde el pabellón o desde casa. Ahora mismo lo que siento es una mezcla de emociones: río, lloro y me vuelvo a reír”, contaba el guardameta. “Solo tengo palabras de agradecimiento, no esperaba tanto cariño ni tanta gente coreando mi nombre”, añadía a continuación Gerard Forns. Una de las salidas que se intuía desde hace meses era la del pivote Alberto Martín, que fichó por el Frigoríficos en la temporada posterior a la pandemia. “Lo que se vive aquí es increíble. La primera palabra que me sale es emoción y la segunda agradecimiento. Estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado Cangas durante estos tres años y esta es una etapa que recordaré durante toda mi vida”, aseguraba el jugador madrileño, que en los próximos días confirmará su destino para la campaña 2023/24.