El Cangas, a por las bodas de plata en la élite

El Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo recuperó ayer uno de sus ritos más deseados y que le había arrebatado la pandemia: la presentación oficial de todos los equipos del club en su espacio talismán del atrio de Darbo. Un verdadero acto de comunión entre deportistas, aficionados e incluso autoridades para empezar con buen pie la temporada 2022/23. Una campaña con un reto claro, que pasa por la permanencia un año más en Asobal. Un objetivo que esta vez es mas especial si cabe: en caso de alcanzarlo, el Frigoríficos del Morrazo podría celebrar sus bodas de plata en la élite del balonmano español. Un cuarto de siglo. No está nada mal para uno de los equipos que año tras año sale con uno de los presupuestos más modestos de la competición, pero que en el apoyo incondicional de la afición de O Gatañal posee un arma de la que pocos clubes pueden presumir.

El objetivo es la permanencia, pero eso no impide que el Cangas afile los colmillos y se muestre ambicioso. “Sabemos donde estamos, pero no vamos a renunciar a nada”, afirmaba el presidente del club, Alberto González, que ayer se estrenaba en Darbo. La asamblea aprobó hace unas semanas el presupuesto más ambicioso de los últimos años, por encima del medio millón de euros, y quiere que siga creciendo en los próximos ejercicios para poder competir en Asobal. El presidente del club solicitó el apoyo de la masa social, patrocinadores e instituciones públicas, más aún en una temporada en la que el Balonmán Cangas atiende una clamorosa petición popular: contar con un equipo femenino senior. Unos agradecimientos con una mención especial hacia Frigoríficos del Morrazo, el principal patrocinador del club desde hace décadas: “Sin vosotros no seríamos nada”, aseguró Alberto González.

Desde el club recuperaron ayer el guion de la última presentación en Darbo antes de la pandemia. Siempre eran los equipos de la base los que salían primero para luego recibir a la plantilla de Asobal. Ahora es al revés: son los mayores los que salen en primer lugar y le hacen el pasillo a los más jóvenes, que son el futuro de la entidad y la garantía de un relevo generacional. Un gesto cargado de simbolismo y que supone todo un impulso para los canteranos El Cangas, además de su plantilla de Asobal, contará con más de una veintena de conjuntos repartidos en todas las categorías, que suman más de 200 deportistas.

El entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, fue uno de los encargados de dirigirse a la afición, a la que agradeció su apoyo constante y le solicitó que siga acudiendo a respaldar al equipo para poder alcanzar los objetivos marcados. El técnico tuvo palabras hacia los patrocinadores y hacia los responsables del Cangas, a los que agradeció su apuesta para reforzar y profesionalizar la estructura del club para que pueda seguir creciendo. “No puedo prometer resultados, pero sí trabajo, ilusión, tesón y que por ganas no va a ser”, afirmaba Moyano en su despedida. Antes que él cogió el micrófono el capitán, Juan Quintas, que también estrenaba cargo en Darbo. “El año pasado acabé diciendo que íbamos a reconquistar O Gatañal y no solo lo reconquistamos, sino que también conquistamos otros más. Esta temporada tenemos que intentar superarlo”, dijo a los aficionados a modo de promesa.

La presentación volvió a ser una fiesta, una celebración en la que la primera plantilla estrenó una equipación especial: un conjunto de camiseta y pantalón morado para la pretemporada y que se pondrá a la venta en breve para los aficionados. A este ritual en Darbo acudieron representantes de las administraciones públicas que apoyan al club cangués: Xunta de Galicia, a través del delegado provincial de Deportes, Daniel Benavides; Diputación de Pontevedra, con el diputado provincial Santos Héctor; y el Concello de Cangas, con la alcaldesa Victoria Portas y concejales de la mayoría de los grupos de la corporación. Todos tuvieron palabras de ánimo y aliento para el conjunto del Balonmán Cangas y para la afición de O Gatañal. “Sois un club modélico”, afirmó Benavides, mientras que Santos Héctor aseguró que O Gatañal “es temido en toda España”. Por su parte, Victoria Portas puso en valor la apuesta por las categorías femeninas y reivindicó el historial deportivo del municipio. “Somos uno de los ayuntamientos con más licencias deportivas y el que tiene más medallas olímpicas. ¡Ya es hora de que alguien se fije en nosotros para echar una mano!”, clamó.

El nuevo Frigoríficos del Morrazo podrá empezar a verse hoy en un torneo triangular en O Gatañal: a las 17.00 horas el Cangas jugará contra el Valladolid (dos tiempos de 20 minutos); a las 18.00 horas jugarán bajo el mismo formato Valladolid y Torrelavega; y a las 19.00 horas se medirán Cangas y Torrelavega..

Un torneo en el que los jugadores, especialmente los nuevos fichajes, podrán empezar a asimilar una de las frases que les dedicó Alberto González en la presentación y que resume el espíritu del club. “Aquí vais a ser héroes en la victoria y en la derrota, lo único que se pide es el 100% en cada partido”.

A lo mejor no parece mucho. Pero lo es todo.