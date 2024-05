Pazos reclama una reunión sobre la reforma de la EP-2702 con la Diputación

El alcalde de Pazos de Borbén, Luciano Otero, y la directiva de la Plataforma pola Mellora da EP-2702 han solicitado sin éxito una reunión con la nueva Diputación dirigida por el PP para abordar la situación de este vial, por el que llevan años reclamando mejoras. El regidor local, quien tras casi un año en el cargo aún no fue recibido por la diputada de Infraestructuras, lamenta “esta falta de diálogo institucional”.

El Concello recibió la semana pasada un borrador de convenio que establece que Pazos tendría que aportar más de 40.000 euros para las expropiaciones de los terrenos para que el organismo provincial pueda, de esa manera, licitar la primera fase de la actuación que abarca un tramo de 1,5 kilómetros. En este sentido, Otero señala que la cantidad que tiene que aportar el Concello “sofre un aumento considerable respecto do borrador de convenio que quedou sen asinar coa anterior Deputación, que non chegaba a 15.000 euros”, puntualiza. El responsable municipal recuerda que cuando el PP gobernaba en Pazos y estaba en la oposición en la Diputación sostenía que el Concello no tenía que aportar ni un solo céntimo al ser una infraestructura provincial. A pesar de este cambio de criterio del PP, el alcalde considera prioritarias estas obras de mejora y se compromete a entregar los 40.000 euros lo antes posible para comenzar este primer tramo.

Mérito vecinal

Otero subraya que el mérito de la actuación es de los vecinos “que loitaron incansablemente por esta vía perigosa e transitada” y critica al PP local por atribuirse la actuación ahora que gobiernan en la Diputación. Además subraya que las obras son solo del primer tramo “que chega tarde, xa que se debería estar a falar agora mesmo das obras para os tramos restantes”. Asimismo envía un mensaje a los dirigentes de la Diputación: “Agradecémoslles que continúen os trámites iniciados pola administración anterior, pero instamos a manter unha reunión para traballar sen perder un minuto para avanzar nas seguintes fases”.