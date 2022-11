O Samaín foi toda unha experiencia este ano no colexio Cova Terreña. A proposta do equipo de Dinamización da Lingua Galega, os alumnos elaboraron relatos e debuxos para un libro de medo que compartirán cos maiores do centro de día de Sabarís. Ademais, grabaron vídeos, montaron un “photocall” e mesmo representaron unha obra teatral.