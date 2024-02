Un Celta frágil y poco reconocible

El Celta es un equipo frágil atrás y poco efectivo arriba, al que falta personalidad e iniciativa para encontrar soluciones a las dificultades que se le presentan en los partidos. El conjunto celeste necesita mejorar en todas las facetas del juego y no puede demorar ya mucho más su reacción. Esta es la conclusión a que han llegado técnicos y analistas futbolísticos vinculados al conjunto celeste, que no ocultan su preocupación por la falta de soluciones de Rafa Benítez para resolver los problemas que impiden al conjunto celeste poner distancia con los puestos de descenso.

“Más que evolucionar este Celta parece involucionar a medida que pasan las jornadas”, lamenta Moncho Carnero. “No veo que Rafa Benítez encuentre soluciones a los problemas que le plantean los rivales. En los dos últimos partidos contra la Real y el Girona al equipo se le han visto unas carencias tremendas. Parecía que ellos tenían un jugador más en el campo”, relata. El extécnico y comentarista no cree que al Celta le quede mucho margen de reacción para evitar otra temporada de agónica lucha por la permanencia. “Se han consumido ya 22 jornadas y tenemos 17 puntos. Y cuanto más avance esto será peor porque la presión crecerá sobre los jugadores y no se atisban soluciones”, observa.

Carnero señala la “fragilidad” del conjunto de Benítez “en las áreas” y destaca la necesidad de que mejore el rendimiento de todas las líneas del equipo, salvo la portería. “Antes nos sometían en los últimos minutos, ahora nos ganan los partidos en los diez primeros. El equipo crea ocasiones de gol, pero no es capaz de definir. En este momento no dominamos ninguna de las áreas. Ni defensiva ni ofensivamente”, expone.

El exentrenador celeste rechaza la afirmación de Benítez de que, pese a la falta de resultados, el Celta compite bien. “Cuando compites bien eres superior al contrario en la mayoría de los partidos y nada de esto ha pasado. La prueba de que el Celta no compite bien es que después de 22 jornadas sola ha sido capaz de ganar tres partidos”, señala. “El equipo tiene demasiadas dudas y cada vez está sometido a más presión”, agrega.

Moncho Carnero considera que tiene calidad para estar en una posición más desahogada y espera que el equipo sea capaz de salir del atolladero, pero advierte que toda solución pasa por una reacción inmediata: “Es fundamental empezar a ganar partidos. Hay que hacer de una vez autocrítica, reconocer que existe un problema, hacer ver que están preocupados por la situación y coger el toro por los cuernos. El público se está desencantando y cada vez está más nervioso”. La reacción pasa por una evidente mejoría defensiva, “sobre todo a nivel de estrategia porque en cada falta o en cada córner en contra nos rematan dos o tres veces”, hace falta “un jugador en medio campo que haga la transición entre la defensa y el ataque y ese papel ahora mismo solo lo puede ejercer Iago” y que “Benítez deje de probar cosas diferentes en cada partido”.

Ganar eficacia

Javier Maté, que lo ha hecho todo en el conjunto celeste, concuerda. “No es fácil encontrar soluciones. Yo creo que tenemos que focalizar donde queremos basar nuestros puntos fuertes: en defensa, en ataque, en las transiciones…Da igual el modelo, lo que hace falta es tener un poco de cizaña, que para eso se entrena. No se trata de trabajar 12 horas, sino ver cómo podemos ser un poco más eficaces”, propone Maté, que no oculta su enfado por la terrible imagen ofrecida por el equipo en los últimos tres partidos. “Me he cabreado esta última semana, porque hemos jugado como un equipo menor. A lo mejor no tenemos para otra cosa, pero sí es así tendremos que combatir con otras armas, que se vea un poco cuál es la idea de este equipo porque no sabemos muy bien a qué juega”, expone el legendario portero. “Esperar y jugar al contragolpe es tan válido como cualquier otro plan, pero si a los cinco minutos estás desvirgado, no puedes jugar a eso”, precisa.

El antiguo director de A Madroa no cree, en todo caso, que “el Celta sea un equipo “deshecho”. “Yo creo que, con las grandísimas diferencias que hay este año en LaLiga, con reciclarse un poco le bastaría para salvarse con holgura”, opina Maté, que rechaza también la afirmación de Benítez de que el Celta está compitiendo bien: “Es evidente que no compite bien. Si lo hiciese, no estaría en esta situación. Habría que buscar ese manido equilibrio teniendo en cuenta la plantilla que tienes. Si no estás para apretar 90 minutos al adversario, puedes replegarte, pero no hundirte defensivamente como en estos tres partidos en casa en los que has concedido mucho al contrario y una vez que se ha puesto por delante, no hemos sabido resolver los problemas que nos suponía eso”.

Maté se muestra, por último, relativamente optimista sobre las opciones del Celta de mantener la categoría, no tanto por la capacidad de reacción del conjunto de Benítez como por la impericia de los equipos que lo persiguen en la tabla. “Afortunadamente para el Celta tiene al Almería hundido y al Granada semihundido. Queda el Cádiz, pero también tiene muchas dificultades. Estoy convencido de que es la Liga de la puntuación más baja de los últimos 30 años”, subraya. “El Celta es una incógnita. Es capaz de marcar 3 goles en San Mamés, pero encajar cuatro y luego en un minuto dos no soportar la leve presión de un contrario que sale un poco más bravo que tú. La verdad es que me tiene despistado”, admite Maté, que no ve mucho sentido a los fichajes que el club ha incorporado en el mercado invernal: “No sé lo que quería Benítez, pero lo cierto es que hemos fichado a un jubilado brasileño, a un lateral que lleva casi dos años sin jugar y a uno en banda que obligará a dejar en el banquillo a otros tres”.

Retrasar a Iagos

Pichi Lucas, histórico delantero celeste, confiesa que le sorprenden los problemas que se está encontrando Rafa Benítez para sacar un buen rendimiento a sus jugadores. “No es fácil encontrar una solución. Hubo un momento de la temporada en que parecía que se iban conjuntando las líneas, pero ahora mismo no se sabe muy bien a qué juega el Celta”, apunta Lucas, que achaca parte del problema al bajo momento de forma de Iago Aspas. “Si él no aparece, da la sensación de que el equipo no sabe qué tiene que hacer dentro del terreno de juego”, puntualiza. “Seguramente debería jugar por detrás del punta. Me parece que debería intervenir un poco más en el inicio de la jugada porque nos cuesta mucho lanzar dos pases para llegar arriba. Debe tener más relación con el balón, porque lee bien el juego y los desmarques de los compañeros y sabe jugar a un toque”, apostilla el extécnico del filial, que considera que el equipo “encaja demasiados goles” y le falta “capacidad de reacción”.

Jorge Otero, mientras, pone el foco en los jugadores. “Los futbolistas son la parte principal de este teatro. Todos tienen que ponerse las pilas y dar muchos más de lo que están dando”, reclama el exfutbolista y técnico, que también echa de menos “una mayor iniciativa” en los partidos. “La sensación es que el equipo está demasiado expectante, como a ver qué pasa y que se equivoque el contrario. Hay momentos en los que el equipo tiene que apretar más, ser más agresivo y demostrar, incluso a veces tomando riesgos, que quiere ir a por el partido de verdad. Se necesita un poco más de iniciativa”, explica el nigranense.

Otero añade que al Celta también “le ha faltado capacidad para adaptarse a las necesidades del partido, sobre todo cuando recibe pronto un gol” y opina que necesita ser “mucho más rocoso en defensa y acertado contra la portería rival” que en estos últimos partidos. Se muestra, en este sentido, Otero “sorprendido” de que “a un entrenador “de la trayectoria y experiencia de Rafa Benítez le esté costando tanto definir la personalidad de su equipo”.