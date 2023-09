A las pocas horas de concluir el compromiso liguero contra el Alavés, el Celta ha puesto en marcha los trabajos de reposición del césped de Balaídos, muy deteriorado por un hongo que en las últimas semanas se había extendido de manera irreparable. Por segunda vez en tres meses, el club debe abordar la completa remodelación del terreno de juego, cuyo césped ya tuvo que ser reemplazado en el pasado mes de julio debido a los destrozos del macroconcierto de la banda Guns and Roses.

Las máquinas retiraron este viernes el viejo césped y se trabajará a contrarreloj para colocar las nuevas planchas de tepe, con la idea de que esté plenamente operativo para el partido contra el Getafe, equipo que visitará el estadio celeste el domingo día 8 de octubre, en el compromiso previo al parón de selecciones.

El cambio del terreno de juego supondrá a las arcas del Celta un desembolso cercano al medio millón de euros, al que hay que sumar otro medio millón que el club se gastó para reemplazar el antiguo césped tras el concierto de Guns & Roses. El club ha reclamado el Concello, responsable del concierto, el coste de la inversión, pero este ha delegado en la promotora que organizaba el evento y el Celta no ha recibido por el momento un solo euro de lo gastado en la reposición del césped.

Hongo

El nuevo cambio, debido en este caso a un hongo, resultaba imprescindible, tal como relataba el técnico, Rafa Benítez en vísperas del duelo contra el Deportivo Alavés. “Los especialistas dicen que como no consigas matar al hongo pronto empieza a crecer. Es un contratiempo, pero si yo salgo aquí y me quejo, no solvento el problema del hongo. Hay que ser prácticos e intentar buscar soluciones rápido y es lo que está haciendo el club”, explicó el preparador celeste.

El mal estado del campo ya se pudo comprobar en la reciente visita del Mallorca y se agravó durante el encuentro del pasado jueves frente al Alavés, aunque los problemas del campo no tuvieron influencia alguna en el resultado del partido. “Se va a hacer todo lo más rápidamente posible para que esté listo para el partido contra el Getafe”, añadió el técnico, que valoró la preocupación del club por el problema, pero sobre todo la celeridad con que se ha actuado para solventar el contratiempo sin reparar en gastos.