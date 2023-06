Monumental, histórico, de una categoría superior. Los adjetivos para el concierto de Guns N’Roses de esta noche en Vigo se quedarían cortos para describir la realidad: la ciudad ha sido la capital mundial del rock durante tres horas en las que el estadio de Balaídos rugió con el sonido de las guitarras eléctricas y los agudos de Axl Rose. Los allí presentes han podido constatar que se trata de un espectáculo único al que, como si de un cometa Halley –consumido pero con una potencia galáctica– se tratase, había que asistir al menos una vez en la vida.

La entrada ha sido histórica: más de 28.000 personas han disfrutado de un espectáculo que ya forma parte de la historia de la ciudad. Apenas unos centenares de entradas quedaron sin despachar pese al trasiego de personas en las últimas horas en las taquillas de la rúa Olímpicos. Las sucesivas ampliaciones de aforo, llegando a habilitar nuevas salidas de emergencia directas desde el terreno de juego, permitieron que la pista y las tribunas principales presentaran un aspecto inmejorable. Solamente el fondo de Gol, a casi 100 metros del escenario, empañó un lleno total que se producirá en la próxima cita, cuando Marcador esté plenamente operativo.

En cualquier caso, la cita de esta noche supondrá un punto de inflexión para la ciudad en varios aspectos. La ocupación hotelera rozó el 90% a pesar de celebrarse un lunes. Además, Vigo ha vuelto a demostrar que tiene demanda y capacidad de organización para acoger este tipo de eventos. Un cuarto de siglo después de que los Rolling aterrizaran en Balaídos de la mano de la misma productora, la urbe olívica vuelve a convertirse en la capital mundial del rock durante varias horas.

Además de Live Nation, quien asumió todos los costes “por respeto a los fans” pese a no recibir los 1,9 millones de euros de patrocinio municipal, el resto de empresas locales del sector se han volcado en que todo saliera según lo previsto: proveedores de bebidas, vigilantes de seguridad, acomodadores en las zonas VIP y otros servicios esenciales han permitido que no haya que lamentar ninguna incidencia reseñable más allá de las habituales normas de acceso con la comida, bebida y artilugios tecnológicos, más estrictas de lo habitual.

No faltó tampoco la lluvia, quien después de un sol de justicia durante toda la tarde hizo un breve y ligero acto de presencia pasadas las nueve de la noche. Obligados a sacar momentáneamente los paraguas, los miles de damnificados jalearon este imprevisto como si de un penalti en contra se tratara mientras en la megafonía sonaban himnos de otras bandas como The Who.

Con diez minutos de retraso un vídeo de introducción anunciaba la llegada de estos apóstoles del rock. Slash y Duff McKagan abrían fuego con guitarra y bajo antes de que se sumaran Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer a la batería y Melissa Reese en los teclados. Segundos después y en medio de un griterío ensordecedor, Axl Rose comenzaba con “It’s so easy” para demotrar que para él era un día más en la oficina.

Y es que después de siete lustros de carrera, a los Guns les basta con su nombre y su intachable calidad para desatar la locura. Tres pantallas gigantes que sumaban 300 metros cuadrados y los sistemas de sonido más avanzados del mercado han hecho el resto. El veterano artista de Indiana ha demostrado un estado de forma envidiable a sus 61 años para contonearse con cada acorde, siendo fiel a las cadenas, el cuero y los tatuajes del gremio.

Le seguirían “Bad Obsession”, “Slither” o la más reciente “Chinese Democracy”. Con el ocaso y el fin de la luz natural en el escenario, Balaídos se adentró en una jungla sonora de la que ha sido imposible escapar. El arranque de “Welcome to the Jungle” levantaba decenas de miles de brazos. Momentos después, con “Pretty Tied Up” y “Reckless Life” y “This I Love”, estos sostendrían los teléfonos móviles que han sucedido a los mecheros entre las filas rockeras.

Y es que aunque los años pasen por ellos, los agudos no. "Qué velada tan maravillosa”, proclamó el vocalista y líder del grupo entre tema y tema. Mientras tanto, Slash aprovechaba cada solo para constatar por qué sigue siendo el ídolo de todo aprendiz de guitarrista que se precie. Mientras las pantallas laterales mostraban los planos en directo en alta definición con una realización propia de una película, la central ilustraba con los videoclips alegóricos cada tema ante una marea humana que llegaba hasta donde alcanzaba la vista.

Cuando a las dos horas de concierto a cualquier mortal se le empezaban a entumecer los músculos, los Guns demostraron por qué están en el Hall de la Fama de la música mundial. Sin renunciar al “Sexo, drogas y rock&roll”, demostraron su buen estado de forma física después de dejarse ver por el Náutico ejercitándose. “Duff” McKagan arrancaría el grito de guerra de T.V. Eye, canción de The Stooges que versionó y supone su debut como cantante en una gira para delirio de los fans presentes.

En la recta final han llegado los momentos de mayor emoción, comenzando por su Civil War dedicado al pueblo ucraniano tras la invasión rusa. Armados con la guitarra de doble mástil de Slash, la canción protesta cautivó a los presentes mientras se proyectaban imágenes de las ciudades bombardeadas. Durante la presentación de los integrantes de la banda el melenudo y carismático guitarrista del sombrero de copa ha sido el más aclamado, iniciando después uno de sus legendarios y extensos solos.

Poco antes de la media noche han llegado los grandes himnos como “Sweet Child o’ Mine” o "You Could Be Mine", que han encendido al respetable desde los primeros acordes. El momento que miles de personas habían imaginado desde que a comienzos de año había saltado la noticia de que tocarían en Vigo.