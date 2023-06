Carlos Mouriño asume que su tiempo al frente del Celta se agota, por edad más que por ganas. Su hija Marián ya asumió muchas de las funciones de la dirección del club, sobre todo a partir de la marcha de Antonio Chaves, quien durante quince años ejerció como mano derecha del presidente. “Lamento muchísimo que no esté con nosotros”, dijo Mouriño de quien fue su director general. Sin embargo, esta ausencia y la de Carlos Hugo García Bayón (ejerció en su momento como responsable de la cantera), obliga a realizar cambios importantes en la estructura del club que Mouriño ve conveniente ahora para que “evolucione” la entidad.

En el futuro del Celta de Marián se hablará “más de fútbol” que con su padre. “El Celta ha hecho muchas cosas bien pero quizás se olvidó un poco de la comunicación y de hablar de fútbol. Más comunicación y más hablar de fútbol. El motor de todo es la parte deportiva. Lo ha repetido mucho Marián y creo que es un buen comienzo para que esto cambie un poco”, apunta el todavía presidente.

La promotora asume los daños, según el Concello El Concello de Vigo no tardó en responder a las quejas y las dudas del presidente del Celta por los desperfectos ocasionados en el césped de Balaídos durante el concierto de Guns N’ Roses. La promotora de este espectáculo musical se encargará de los daños, según aseguran desde Praza do Rei. “Así figura en la licencia otorgada por escrito: la obligación del arreglo de posibles daños en el campo de fútbol por cuenta del titular de la autorización, o sea, por la promotora del concierto”, señala ayer el concejal Javier Pardo. El portavoz municipal subraya, además, que el Concello de Vigo “velará por el cumplimiento de las obligaciones de reposición del césped derivadas de la licencia y de lo que está escrito”. “No consta en el Concello a día de hoy”, prosigue Pardo, “ninguna negativa al arreglo del césped sino más bien todo lo contrario. La promotora, hasta el día de hoy, cumplió con todas las condiciones que se le ponían en la licencia que se le otorgó para la celebración del concierto”, que tuvo lugar el lunes 12 de junio. Una semana después, las instalaciones deportivas continúan igual que el día después del concierto. Según el Celta, estas reparaciones ponen en peligro partidos amistosos internacionales previstos para el mes de julio. Según el concejal socialista, “el Concello velará por el cumplimiento de las obligaciones de reposición del césped derivadas de la licencia y de lo que está escrito”. Y en respuesta a las críticas del Celta, Javier Pardo añade: “Este Concello nunca ha manifestado que el mantenimiento y el césped no es problema suyo. Nunca nadie del Concello lo ha manifestado públicamente”. Mientras, tanto, el Celta se mantiene a la espera.

Pero Carlos Mouriño aprovechó la rueda de prensa de ayer para hablar de las obras de remodelación de Balaídos, que financian el Concello y la Diputación. “Vamos de chapuza en chapuza. Cómo puede ser que en una grada nueva la gente diga que no ve la portería cuando nosotros ya dijimos con tiempo que había este problema pero nadie nos hizo caso”, dijo el presidente céltico sobre la nueva grada de Marcador, antes de mostrar un documento del permiso para utilizar esa gradería. Según Mouriño, el Concello se lo entregó al club “al día siguiente de vender las entradas” para el último partido de LaLiga cuando desde Praza do Rei llevaban meses anunciando que la grada podía abrirse cuandoquisiera el Celta.

“No queremos enfrentamiento, queremos llevar las cosas en paz, pero hay cosas que tenemos que denunciar”, dijo Mouriño antes de pasar a hablar de los destrozos causados durante el concierto de los Guns N’Roses que dejaron arruinado el césped y el sistema de drenaje del campo de fútbol.

Pretemporada en el Algarve con amistoso ante Cristiano Ronaldo El Celta va desvelando algunos detalles de la pretemporada, mientras intenta cerrar la contratación de un entrenador. La plantilla del conjunto celeste está citada para comenzar a trabajar en la ciudad deportiva de Mos a partir del 3 de julio, casi un mes después de poner punto y final a la pasada temporada con la victoria frente al Barcelona que le aseguró la permanencia en Primera División por undécima temporada consecutiva. Tras dos semanas trabajando en Afouteza, el Celta viajará al Algarve para celebrar la segunda parte de la pretemporada. El equipo vigués permanecerá en el sur portugués desde el 17 hasta el 22 de julio, según desveló ayer Carlos Mouriño, quien además señaló la fechas de dos partidos amistosos: el 17 de julio contra el Al Nassr FC de Arabia Saudí, en el que juega Cristiano Ronaldo. La estrella portuguesa tendrá que participar en este amistoso “por contrato”, según Mouriño. Y el día 22, el Celta se enfrentará al Benfica.

El problema para el Celta es que no sabe quién se hará cargo de unos gastos que valoró en cerca de un millón de euros. “La empresa promotora del concierto no va a reponer el césped y el Concello dice que no es su problema. Nosotros no tenemos el más mínimo documento para hacer responsable de los daños a la productora”, lamenta Mouriño, quien anuncia que la destrucción de la hierba del campo de Balaídos obligará al Celta “a suspender” los partidos internacionales que tenían acordados para este verano como parte de la programación del centenario del Celta. “Un equipo de Primera División no puede estar en la incertidumbre de no saber qué puede hacer en el campo. Nadie se pone en contacto con nosotros y las noticias que nos llegan del Concello son contradictorias”, se explayó Mouriño.

Las relaciones entre el presidente del Celta y el alcalde de Vigo no son las mejores en los últimos años ni para el club ni para la ciudad. Ese es otro de los asuntos que tendrá que abordar Marián Mouriño más pronto que tarde. “No me preocupa cuando tenga que irme porque mi hija ha demostrado su capacidad. Estoy tranquilo, cuando me vaya [de la presidencia del Celta] lo haré con mucha tranquilidad porque sé que se quedará en buenas manos”, añadió el máximo accionista de un club que en el futuro intentará hablar más de fútbol.