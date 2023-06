El Celta espera un mercado de fichajes “movido”

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, admitió ayer que “un mal cálculo” sobre “las posibilidades reales” del equipo llevó al cierre de la temporada más al límite del descenso de lo esperado. Mouriño compareció en rueda de prensa para abordar la actualidad de una entidad que afronta un profundo proceso de transformación tras la marcha del director general Antonio Chaves, del entrenador Carlos Carvalhal, del capitán Hugo Mallo y del responsable del área formativa de la cantera Carlos Hugo García Bayón. Además, se ha puesto en marcha el relevo en la presidencia céltica. La sucesora de Mouriño será su hija Marián, de la que ayer su padre destacó “su enorme capacidad” para conducir a un club que seguirá apostando por Luis Campos como asesor externo deportivo pero ya con mayor implicación este curso tras el adiós de Chaves.

Campos, confianza plena

Mouriño volvió a recordar que Luis Campos continuará ejerciendo como “un arquitecto para poder cuadrar todas las piezas”, aunque con mayor peso en las negociaciones sobre la plantilla. “Confiamos en Luis Campos. Era una apuesta de futuro en la que seguimos creyendo y que va a dar muchos resultados y a concebir muchas esperanzas en el plano deportivo”, dijo el presidente céltico sobre el gestor luso que también ejerce como director deportivo del PSG francés. “En los otros clubes no tuvo éxito al principio pero sí en el segundo o tercer año. Iremos todos de la mano con Luis Campos”, subrayó Mouriño.

Entrenador a la vista

Una de las gestiones más importantes que tiene en cartera estos días Campos es la contratación de un entrenador para el Celta. Mouriño espera ofrecer “buenas noticias” en los próximos días sobre el sustituto de Carvalhal. “Las opciones que tenemos creo que satisfarían al celtismo”, comentó el presidente tras descartar los supuestos candidatos aparecidos en prensa en los últimos días. “Vamos con calma para dar un paso más allá en este puesto, queremos un entrenador estable”, dijo antes de añadir que espera contar con el nuevo técnico antes de que el 3 de julio arranque la pretemporada en Mos: “Tenemos varias vías abiertas y creemos que esta semana debemos tener los resultados”.

Previsión de seis fichajes

Mouriñó apuntó que la plantilla dispone de “16 jugadores”, la mayoría de ellos “con gran experiencia en LaLiga, por lo que creemos que es una base importante” para afrontar la temporada del centenario. Si no se produjesen traspasos, el club calcula que con “seis refuerzos” estaría cerrada una plantilla que seguirá contando con futbolistas de la cantera.

Gabri Veiga

El Celta sigue dando por perdido a Gabri Veiga ante el interés de grandes clubes europeos por el canterano. “Sabemos que un equipo le ofreció 5 millones de euros netos por temporada y me parece muy lógico que si le dan ese dinero, por mucho que quiera al Celta, se vaya. No lo deseo, pero no me molesta porque es lo lógico y natural. Hemos hecho un esfuerzo para intentar renovarlo, pero no podemos llegar hasta lo que él quiere”, indicó Mouriño, quien insistió en que el porriñés “sigue siendo jugador del Celta y que si el 3 de julio no está en la pretemporada será porque continúa con la selección”.

Rubén, Orbelín y Carreira

Reconoció el máximo accionista del Celta que sobre la mesa tiene varias ofertas por jugadores. En concreto, citó a Rubén Blanco, a Orbelín Pineda y a Sergio Carreira. “Pensamos que no será un mercado tan parado como el anterior”, aunque esas operaciones seguirán encima de la mesa mientras no las evalúe el nuevo entrenador. Sí anunció Mouriño que el Celta ha llegado a un acuerdo con el FC Juárez mexicano para el traspaso del delantero uruguayo Gabriel “Toro” Fernández, que ya estaba cedido a ese club.

Desprenderse de Mina

Además de la baja del atacante charrúa, el Celta espera llegar también a un acuerdo con Santi Mina para rescindir el año de contrato que le resta con el delantero vigués condenado en primera instancia a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual cometido en la localidad almeriense de Mojácar en 2017. “Estamos manejando rescindirle el contrato, pero hay que saber qué es lo que quiere el jugador. No sabemos si llegaremos a un arreglo con él, todo es posible”, subrayó Mouriño ante la posibilidad de que Mina se presente a la pretemporada. “Santi Mina ha tenido un problema, pero no deja de ser un jugador canterano. Fuera de que es condenable al cien por cien [lo que hizo], nosotros no tenemos ningún problema con él. Fue duro tomar las medidas que tomamos porque perjudicaban al club, pero se tomaron”, zanjó.

Interés por Carles Pérez

Una de las incorporaciones que persigue el Celta es Carles Pérez, atacante catalán que jugó a préstamo el curso pasado en Balaídos. “Nos gustaría contar con él, está en un puesto importante dentro de esa planificación que tenemos”, señaló el presidente céltico en referencia al futbolista de la Roma que se formó en la cantera del Barça.

Kevin Vázquez se queda

No quiso pronunciarse Mouriño sobre los casos de Sergio Barcia y de Iker Losada, ambos del Celta B, que quedarán libres el 30 de junio si el club no los incluye como integrantes de la primera plantilla. “Al igual que a los dos Hugo (Álvarez y Sotelo), queremos que los vea el nuevo entrenador”. En cambio, el mandatario céltico no tuvo inconveniente en adelantar que se renovará el contrato de Kevin Vázquez. “Va a seguir en el Celta, no hay duda. Aporta todo lo que tiene tanto, dentro como fuera del campo, y eso lo valoramos mucho”, convino el presidente.

Otro año más de Giráldez

En una rueda de prensa que se extendió más de una hora, Mouriño tampoco dudó en señalar que Claudio Giráldez seguirá en el Celta B, a pesar de las ofertas que le llegan al técnico porriñés para dirigir a otros equipos, porque le resta un año más de contrato con el conjunto celeste “e imagino que lo cumplirá”, concluyó.