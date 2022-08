El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Coudet, admitió después de ganar en Girona con gol de Iago Aspas (0-1) que "ahora" su equipo está "más tranquilo" y que necesitaba "empezar a ganar".

Coudet aseguró que el Celta mereció la victoria porque hizo un "muy buen partido" y "supo salir de la presión", y que el triunfo supone "tres puntos importantísimos en una cancha difícil".

El técnico del Celta destacó que su equipo pudo haber marcado "algún gol más contra un rival que siempre te tiene inquieto porque juega bien y genera". "En este campo va a ser muy difícil ganar", añadió.

Además, Coudet también celebró que su equipo "va creciendo futbolísticamente" y que los fichajes "se van sintiendo mejor" y se van adaptando.

Sobre el mercado de fichajes, reconoció que espera que no salga ningún jugador porque la plantilla es corta y explicó que el club está "tratando de fichar un delantero por todos los medios".

Se mostró satisfecho "por el esfuerzo que está haciendo el club y por la predisposición".

Iago Aspas: "Necesitábamos darle una victoria a nuestra gente"

Iago Aspas, delantero del Celta, destacó este viernes su felicidad por el triunfo, porque el equipo necesitaba "darle una victoria" a su "gente", después de marcar el gol decisivo en el primer balón que tocó dentro del área.

"Es lo que tienen los delanteros. A veces tenemos muchas ocasiones y no metemos gol y hoy he tenido una dentro del área y la he metido. Es lo que vengo haciendo para ayudar a mi equipo y seguir otro año más en LaLiga Santander", expuso a Dazn al término del duelo.

"Necesitábamos darle una victoria a nuestra gente. Se nos fue en la primera jornada contra el Espanyol en el minuto 97, el otro día contra el Madrid hicimos una gran primera parte y dos fallos nos penalizaron y hoy veníamos con la mentalidad para sumar los tres puntos, sabiendo que era un campo difícil. Es una victoria importante para nosotros", agregó.

Míchel: "La definición de Iago Aspas ha decidido el partido"

Con el gesto serio por la derrota, el técnico del Girona, Míchel Sánchez, afirmó que "la definición de Iago Aspas ha decidido el partido, porque no ha habido muchas situaciones de gol".

Míchel también aseguró fue "un partido igualado" y que el Girona trabajó "muy bien en zona 1 y 2" porque no dejó "construir" al Celta, "pero en zona 3 ha costado mucho".

El técnico lamentó que su equipo no fue "vertical, y en la última media hora menos". Míchel reconoció que se equivocó en los cambios, porque faltó "ir de lado a lado" y no sirvieron para "abrir el campo. Con Samu y Reinier el equipo ha tenido más pie, pero menos profundidad".

Además, también se refirió a la situación del carrilero Arnau Martínez, titular indiscutible el curso pasado y suplente en las tres primeras jornadas: "Es un jugador importante, pero Couto también. Y hay que encontrar acomodo a los dos. Es un chico joven que ahora tiene el impacto de no jugar, pero es un jugador importantísimo".

David López: "Iago es muy bueno, con media acción te mete gol"

David López, futbolista del Girona, citó este viernes a Aspas como la diferencia en la victoria del conjunto gallego en Montilivi, porque "es muy bueno" y "con media acción te mete gol".

"Es una lástima. Veníamos de hacer muy buen partido contra el Getafe, hoy hemos hecho un buen partido y se ha decidido en una acción de Iago, que es muy bueno y casi con media acción te mete gol. Tenemos que seguir. El equipo acaba de llegar a Primera División y es esto. No se puede conceder ninguna. Hay buen equipo y podemos hacer un buen año", dijo en declaraciones a Dazn al término del encuentro en Montilivi.

A su equipo, según él, le faltó "acierto y tener un poco más de paciencia en el último tercio" en el duelo contra el Celta. "Ellos lo han tenido. Iago tiene ese instinto y es muy bueno. Ya lo hizo contra el Espanyol y lo ha hecho hoy con nosotros. Te la mete. Es lo que decide; las áreas", añadió.