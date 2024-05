Luísa Villalta: unha "activista polo idioma" e unha muller "comprometida"

Autoridades e familiares de Luísa Villalta reivindicaron a obra e a figura da escritora coruñesa, á que este ano se dedica o Día das Letras Galegas, no acto institucional no que se definiu á autora como unha "activista polo idioma" e á que se cualificou como unha muller "comprometida".

O Teatro Colón foi o lugar escollido para o acto institucional, promovido pola Xunta e o Concello da Coruña, cidade na que naceu en 1957, na que viviu parte da súa vida e que sería material principal da súa obra.

Así o puxo de manifesto a súa irmá na lectura dun dos poemas de Villalta, falecida en 2004 e que compaxinou a súa profesión como docente coa de escritora e violinista, entre outras actividades.

Susana Villalta agradeceu a implicación das distintas institucións e entidades na difusión de "a súa palabra", en referencia aos distintos textos da súa irmá, principalmente vinculados á poesía, pero tamén con obras narrativas, ensaios, teatro ou columnas en medios de comunicación.

"Un traballo por Galicia"

"Un traballo sempre por Galicia e captando a esencia da Coruña", remarcou nun acto con presenza de Rosa Cedrón para amenizar a velada e ante familiares de Villata como a súa nai e outros achegados, así como as autoridades presentes.

Entre elas, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda; o conselleiro de Cultura, José López; o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco; a alcaldesa da Coruña, Inés Rey; o presidente do Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices, ademais de académicos da Real Academia Galega (RAG), entre eles o seu presidente, Víctor F. Freixanes.

Así foi o acto na Coruña.

Este último destacou a "significación social" de Villalta. "Era unha activista polo idioma, polas causas xustas, polo que vale a pena loitar", resumiu sobre a súa figura e para incidir tamén en que formou parte dunha xeración que non se formou inicialmente no galego pero que se incorporaron "activamente á loita pola dignidade do idioma, pola dignidade de Galicia".

Modernización da literatura

Neste acto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a "capacidade de crear un mundo en cada palabra" da autora homenaxeada. "Unha creadora que cultivou con mestría varios xéneros literarios", expuxo tamén.

Dela, dixo tamén, ademais de destacar a súa implicación en "debates sociais", que a súa figura "resume unha xeración" de autores e autoras "que modernizaron a nosa literatura, a nosa cultura, a nosa identidade e orgullo".

Pola súa banda, a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, reclamou este día como unha "celebración de país" e "de cidade" pola homenaxe a unha "coruñesa". "Obra imprescindible", dixo a rexedora sobre o traballo de Villalta, á que cualificou, como outros, como unha muller "comprometida".

Así mesmo, instou a aproveitar esta conmemoración para defender o galego e practicar "o galeguismo amplo e plural", que recolla "diferentes realidades e diferentes sensibilidades políticas". Por iso, abogou por "repensar a forma de facer Galicia".