A la tercera fue la vencida. El Celta consiguió los tres primeros y ansiados puntos de la temporada esta noche en el estadio de Montilivi. Un golazo de Iago Aspas desde un complicado ángulo al inicio de la segunda parte desenredó al equipo de Coudet, que no brilló especialmente en su cita ante el recién ascendido Girona. La primera mitad sembró las dudas en el celtismo, llena de imprecisiones, pelotazos en largo y faltas -29 infracciones a lo largo de todo el encuentro-, vacía de una idea de juego característica; lo mismo del lado local. Tras la reanudación, el tanto del Moañés y un plus de oficio de los vigueses evitaron la decepción vivida en el estreno liguero.

Eduardo 'Chacho' Coudet apostó de inicio por un Carles Pérez al que bendijo antes del choque destacando su evolución a pasos agigantados desde su llegada a Vigo. Se cayó del once Paciencia, que arrastraba ciertas molestias musculares tras la debacle ante el Real Madrid, pero acabó saliendo en la segunda mitad, sin demasiado protagonismo y con una ocasión clara desperdiciada tras marrar en el control. El ex de la Roma demostró hoy su potencial con varios destellos que ensombrecieron afortunadamente, y solo en parte, una contienda inaugural para olvidar del Celta -sobre todo, hasta los 30 minutos-. La primera mitad hizo evidente la falta de un centrocampista que empaque al equipo desde la defensa a la zona de ataque, ni Tapia -que salió lesionado tras sufrir un golpe y no una lesión muscular como se llegó a temer- ni Beltrán tienen condiciones ni se les debería exigir.

Con todo, hoy Óscar Rodríguez se envalentonó, entendió que era su momento y sustentó buena parte del choque en la medular. En el 31, el madrileño incluso se desmelenó con un taconazo de gala que Cervi no supo aprovechar tras plantarse mano a mano ante un Juan Carlos que en la velada firmó varias intervenciones salvadoras.

Cuenta la leyenda que Iago Aspas SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE aparece 🔥@aspas10 marcó su tercer gol en tres jornadas y le dio la primera victoria al @RCCelta ✨#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/SDkLRgElRk — DAZN España (@DAZN_ES) 26 de agosto de 2022

Cerca del tiempo de refresco, el 8 celeste siguió con su repertorio y se atrevió en una conducción equilibrista por el fondo del campo hasta llegar a la caseta rival, en la que lanzó el cuero sin peligro hacia la portería. En el 39 y en el 40, fue Carles quien cogió el testigo para primero provocar un suspiro en la afición gerundense con un toque de 'escorpión' y segundos más tarde, con un potente disparo desde fuera del área que el arquero blocó con mérito en medio de una maraña de piernas.

🗣️ Eduardo Coudet en #DAZN con @SQuirante



"Creo que nos merecíamos una victoria ante un rival muy difícil que juega muy bien al fútbol"#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/oPbFP6CPfV — DAZN España (@DAZN_ES) 26 de agosto de 2022

Amén de estos conatos, el Celta solo rozó la gloria a los 10 minutos en una jugada aislada en la que, tras una defectuosa cesión hacia la meta, Juan Carlos se vio obligado a rascar hierba y cal para alejar el cuero cuando ya se colaba debajo de los tres palos. Del otro lado, fue Stuani el único que aproximó de forma reseñable a los suyos a la celebración con un testarazo, aunque manso, a las manoplas de Marchesín posterior a un centro de Couto desde el flanco derecho.

A la vuelta de los vestuarios, con los aficionados aún con su bebidas de aquí para allá, Aspas obró el milagro. El ariete realizó en el minuto 48 su tercer tanto de la presente campaña: tras un pase precisamente de Carles Pérez, se escoró hacia su lado bueno y colocó el esférico en el único punto donde valía para mudar el marcador en su primera ocasión dentro del área de entre los dos remates que generó. Con este, ha firmado las mismas dianas que partidos ha disputado, alcanzando su mejor inicio liguero, nada más y nada menos que a sus 35 años, un dato que cae como una losa -otra más- encima de un Luis Enrique que va tachando sus argumentos para no contar con el gallego a unas semanas de que comience el Mundial de Catar. Por si fuera poco, el Príncipe das Bateas ha participado en 10 goles en sus últimas 10 participaciones en 2022 -dos fueron asistencias- y es el jugador de LaLiga más en forma: ningún futbolista ha dado más puntos a su equipo durante este año, una decena con 13 goles, según los datos ofrecidos por la plataforma Opta.

Después de romper el hielo, el Celta dominó lo psicológico y tiró de lo que futbolísticamente se conoce por oficio, no complicarse la vida y aprender de los errores del pasado -especialmente en defensa-, para maquillar la poco brillante puesta en escena, acicalada si cabe por un tiro violento de Óscar en el 60 que frenó Juan Carlos. Esta vez funcionó y el Girona no encontró forma de igualar el duelo. Ayudó a ello en buena medida las apariciones de Marchesín, que en un lance incluso ahuyentó el peligro con una parada con los pies a un disparo del hoy joven titular Ureña.

Falta ahora determinar si a la escuadra celeste le sirve lo demostrado hoy para seguir ilusionando a su parroquia. Sin la varita de Aspas, el resultado probablemente habría sido otro. Coudet necesita orquestar un estilo característico, una idea de juego propia que por ahora, sin una brújula en la columna vertebral, se presume complicado. Lo positivo es que la temporada acaba de encetarse y el mercado no ha dicho la última palabra. La próxima cita, el Cádiz en Balaídos el próximo viernes a las 21.00 horas.