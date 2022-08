Compañeros, parejas, padres, hijos, abuelos, amigos... y mascotas. Muchos futbolistas suelen subir a sus perfiles de Instagram fotografías y vídeos de los momentos compartidos con los seres de su entorno. Las instantáneas fuera del terreno de juego crean una mayor cercanía entre el jugador y sus miles de seguidores, que ven, a través de estas imágenes, cómo es su ídolo en el día a día.

Y en esas fotos de familia suelen aparecer los peludos (si los tienen). Y es que, la de las mascotas es una de las temáticas más populares en esta red social, hasta el punto de que muchos de estos animales tienen perfil propio, que, en muchos casos, multiplica el número de seguidores que atesora cualquier futbolista.

A los 'viejos' conocidos de la familia perruna del Celta, se han unido nuevos miembros esta temporada que acompañan a los recientes fichajes. De los ocho futbolistas que, de momento, se estrenan este año con la celeste, al menos la mitad tienen peludo o peludos en su nucleo familiar. Son Unai Núñez, Óscar Mingueza, Gonçalo Paciencia y Carles Pérez. Los conocemos por Instagram, red en la que también tienen perfil Williot Swedberg, Óscar Rodríguez, Agustín Marchesín, y Luca de la Torre, aunque en su feed no muestran foto alguna con can; quizá sí lo tengan y no lo hayan expuesto en sus redes.

Perla y Cuco Beltrán, los más mediáticos

En el sofá, viendo los partidos, de paseo, jugando al fútbol, posando para la foto familiar navideña, e incluso como protagonistas publicitarios del club. Una husky -Perla- y un chihuahua -Cuco- que forman parte de la familia de Fran Beltrán y su ya mujer Estefanía Molina, tras pasar por el altar este verano, son las mascotas más reconocidas de un jugador del Celta en redes sociales, sobre todo, después de su enigmático protagonismo en la supuesta filtración de la nueva camiseta celeste.

Una plantilla muy perruna

Al igual que ocurre con Beltrán, otros jugadores de la primera plantilla como Iago Aspas o Denis Suárez también tienen dos perros. Junto al delantero de Moaña, su mujer, Jennifer Rueda, y sus hijos Tiago, Mía y Aleix, viven Lola, una bulldog francesa y Troli, un pequeño yorkshire.

En cuanto a la foto familiar del jugador de Salceda, ahora mismo apartado del equipo, están Kika y Sasha, dos perritas de raza pomerania que conviven con sus "padres", Denis y Nadia Avilés, otra de las parejas celestes que celebró su boda tras finalizar el campeonato liguero.

Otros jugadores del conjunto vigués que han testimoniado en sus redes sociales tener peludo en Vigo son Renato Tapia, Javi Galán y Franco Cervi.

Las nuevas incorporaciones a la patrulla canina celeste

Unai Núñez posa feliz con una dálmata, un braco de Weimar y un dóberman en varias fotos de su cuenta. Son Lía, Marly, y Khaos, tres preciosos perros que conforman esta familia numerosa, desde que el año pasado se unía el miembro de raza alemana a la tropa perruna del jugador vasco y su pareja Cintya.

Óscar Mingueza tiene dos peludos que conviven con él y su pareja Andrea. El nuevo defensa central catalán del Celta le despiertan cada día los ladridos de un caniche -Noeta- y de un perro labrador.

Es la misma raza de 'mejor amigo' del fichaje portugués del Celta. Totti es el perro labrador de Gonçalo Paciencia.

Y la última incorporación de la patrulla canina celeste ha llegado de la mano de Carles Pérez. La mascota del atacante catalán es un pitbull y se llama Goku.