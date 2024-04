Posesión con condiciones: el Celta goleó a Las Palmas cediendo por primera vez el balón con Giráldez al mando

El Celta de Claudio Giráldez demostró el sábado pasado que la posesión es un fin para desarrollar el juego alegre y ofensivo que propone el técnico pero siempre que no afecte al principal objetivo: ganar. Así, los celestes golearon a la UD Las Palmas (4-1) cediendo el balón al rival (solo el 31,5 por ciento de posesión), algo que no permitió en los tres primeros partidos con Giráldez. La posesión, sí, pero con condiciones, siempre que no perjudique a la efectividad ante la portería contraria. De hecho, contra el conjunto canario, los celestes generaron 21 remates, cifra solamente superada en dos ocasiones en lo que va de temporada: ante el Getafe y el Cádiz. En esas dos ocasiones, el Celta disfrutó de 26 acciones de ataque pero para ello tuvo que ganar ampliamente la posesión, con un 74,4 y un 67,8 por ciento, respectivamente. Ambos duelos se jugaron con Rafa Benítez en el banquillo y el equipo vigués no pasó del empate.

Giráldez se presentó como entrenador del Celta apelando a jugar con valentía, con dinamismo, con profundidad... Intentaría poner fin a la especulación que se instaló en el equipo de Benítez cuando los resultados adversos le metieron en lo más profundo de la tabla. Aunque el principal plan del técnico madrileño era jugar a la contra, el Celta ganó la posesión en su estreno ante Osasuna (52,5 por ciento), así como a Mallorca (60,7), Getafe (74,4) y Cádiz (67,8), además de discutírsela a Real Sociedad en Anoeta (47,7), Alavés (45,8), Valencia (45,5) y de nuevo a la Real en Vigo (48,5). En todo ese tránsito, a Benítez le penalizó no contar con un plan alternativo cuando las cosas no funcionaban durante los partidos.

Giráldez, por el momento, ha demostrado poseer recursos para cambiar el devenir del juego, incluso renunciando a sus principios. Ocurrió ante Las Palmas. Quiso discutirle el balón a los canarios pero los desajustes en la presión provocaron un dominio aplastante del rival que en los primeros veinte minutos pudo dejar sentenciado el duelo. No lo hizo y permitió que el Celta pudiese modificar su plan inicial para voltear el gol de Herzog antes del descanso. El entrenador céltico ordenó juntar líneas, situar la presión en el centro del campo, intentar sorprender a la contra y aplicarse en jugar balones profundos a la espalda de los defensas. Así, Las Palmas disfrutó del balón (68,5 por ciento del tiempo), pero recibió un duro castigo por parte de un adversario que pudo aumentar mucho más su renta de goles.

La otra victoria del Celta con Giráldez se ajustó más a los principios del nuevo entrenador. Se adueñó del balón ante el Sevilla (64,7 de posesión), al que castigó con dos goles en la segunda mitad, después de que En-Nesyri abriese el marcador para los locales.

Ante el Rayo Vallecano, en el estreno de Giráldez en Balaídos, el Celta también llevó la iniciativa (60,9 por ciento de posesión), pero no le resultó suficiente para llevarse los tres puntos y tuvo que conformarse con un empate. El porcentaje fue descendiendo ante el Betis, donde el Celta alcanzó el 53 por ciento de posesión. Cayó ante la calidad técnica de un rival que reservó a Fekir y a Bakambu para la recta final.

Tras demostrar su capacidad de adaptación ante las circunstancias del partido, el Celta afronta mañana un complicado duelo ante un Alavés que viene de ganar al Atlético de Madrid y que también ha demostrado su capacidad camaleónica y sumar puntos con y sin balón.

El Athletic visitará Balaídos el miércoles 15 de mayo a las diez de la noche

LaLiga hizo públicos ayer los horarios de las jornadas 35ª y 36ª de Primera División, en las que el Celta se enfrentará al Atlético de Madrid y al Athletic Club. La primera de las citas está señalada para el domingo 12 de mayo, a partir de las 16:15 horas en el estadio Metropolitano. Tres días después, los célticos recibirán en Balaídos al Athletic Club. Será el miércoles 15 de mayo a partir de las 22 horas. Las dos últimas jornadas del campeonato tendrán horarios unificados siempre que los equipos se jueguen puestos importantes en la clasificación.

Restan seis jornadas para la conclusión del campeonato de Liga que el Celta afrontará mañana sábado en Vitoria ante el Alavés, a partir de las 18:30 horas después de que LaLiga retrasase dos horas y cuarto el inicio ante las modificaciones horarias en la jornada para propiciar que el Real Madrid disponga de más días de descanso antes de su duelo contra el Bayern Múnich.

El domingo 5 de mayo, Balaídos acogerá el duelo entre el Celta y el Villarreal, señalado para las 16:15 horas y correspondiente a la trigésimo cuarta jornada del campeonato.

Justo una semana después, el Celta visitará el Metropolitano, donde le esperará el Atlético de Madrid el domingo 12 de mayo a las 16:15 horas. Y tres días después, llegará a Vigo el flamante campeón de Copa, el Athletic Club, con un Muniain que ha anunciado su retirada al finalizar el curso. El partido entre gallegos y vascos será el miércoles 15 de mayo a las diez de la noche.

Árbitro en Mendizorroza Por otra parte, el colegiado Pulido Santana (comité canario), dirigirá el Alavés-Celta. Para el VAR ha sido designado el manchego Pizarro Gómez.

